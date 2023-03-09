Bütçe dostu SUV arayanlara: 2023 Hyundai Bayon fiyat listesi şaşkına çevirdi! 550.500 TL

2023 Mart ayları için Hyundai Bayon sıfır fiyat listesi şu şekildedir:

· 1.4 MPI Jump Manuel modeli Ocak ayında 465.000 TL iken Mart ayında 519.000 TL’ye çıktı.

· 1.4 MPI Jump Otomatik modeli Ocak ayına 527.000 TL iken Mart ayında 554.000 TL’ye çıktı.

· 1.4 MPI Style Otomatik Ocak ayında 549.000 Tl iken Mart ayında 610.500 TL’Ye çıktı.

· 1.4 MPI Elite Ocak ayında 609.000 TL iken Mart ayında 646.000 TL’ye çıktı.

· 1.0 T-GDI Style DCT Ocak ayında 629.000 TL ikenMart ayında 661.500 TL’ye çıktı.

Hyundai Bayon fiyat ve konfor konusunda SUV sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürüyor.

Hyundai Bayon Özellikleri

Hyundai Assan’ın Kocaeli fabrikasında yerli üretime giren Hyundai Bayon, modern iç tasarımı ve geniş iç hacmiyle hayran bırakıyor. Altyapısını ve çizgilerini Hyundai i20’den alan araç, akıllı teknolojilerle donatılmış ve Hyundai SmartSense güvenlik özelliklerine sahip.

Bu yönüyle şehir içi ve şehir dışı yolculuklarda doğru bir tercih haline geliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında zamlanan Hyundai Bayon fiyat listesi güncellendiği sürece sizinle bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.

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