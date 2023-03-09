Peugeot 5008 almak isteyenlerin gözleri yaşlı! Ne bakılacak gibi ne alınacak gibi

Ne bakılacak gibi ne alınacak gibi... Peugeot 5008 almak isteyenlerin gözleri yaşlı! Peugeot SUV ailesinin en büyük modeli olarak piyasaya çıkan Peugeot 5008 modelinin 2023 fiyatları merak konusu oluyor. İşte güncel Peugeot 5008 fiyat listesi:

2023 Güncel Mart Ayı Peugeot 5008 Fiyat Listesi

Yeni araç sahibi olmak isteyenler ya da ilk defa sıfır araba alacak olanlar Peugeot 5008 sıfır fiyatı hakkında araştırma yapıyorlar. İşte güncel zamlarla belirlenen 5008 Peugeot fiyat listesi:

· Ocak ayında 1.450.000 TL’den satışa sunulan Peugeot 5008 GT 1.5 Blue HDi 130 hp EAT8 Dizel, Mart ayında zamlanarak 1.543.000 TL’ye çıktı.

· Ocak ayında 1.405.000 TL’den satışa sunulan Peugeot 5008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 Benzinli, Mart ayında zamlanarak 1.486.000 TL’ye çıktı.

· Ocak ayında 1.290.000 TL’den satışa sunulan Peugeot ALLURE 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Dizel, Mart ayında zamlanarak 1.378.500 TL’ye çıktı.

Listede görülebileceği gibi Peugeot 5008 sıfır fiyatı cep yakacak gibi gözüküyor. Yine de özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bizce Peugeot 5008 fiyat performans aracı niteliğinde.

Peugeot 5008 Özellikleri

2017’de yenilenerek SUV tipine çevrilen Peugeot 5008, tasarımı ve sürücüsüne yaşattığı konforuyla gözde araçlardan biri haline geliyor. Çok işlevli kameraları, gece görüşü ve yokuş iniş kontrolü gibi özelliklerle sürüş güvenliğini temin eden Peugeot 5008 fiyat anlamında da dengeli bir satın alma seçeneği sağlıyor.

7 kişilik oturma kapasitesi, sportif direksiyon ve kendine ait 3 boyutlu navigasyon sistemiyle Peugeot 5008, kullanıcılara şık bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

Bu içeriğimizde 2023 senesi için güncel Peugeot 5008 fiyat listesi ve aracın özelliklerini sizler için paylaştık. İyi sürüşler dileriz!

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