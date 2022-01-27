Büşra Develi, Erkek Severse ile Beğeni Topladı!

Yeni dizi Erkek Severse, geçtiğimiz günlerde dijital platform olan Beın Connect’te görücüye çıktı ve izleyici kitlesini kendisine bağlamayı başardı. Bir süredir seyirci kitlesinin merak ve heyecan içerisinde beklediği dizinin oyuncu kadrosunda Büşra Develi, Yasemin Allen, Alperen Duymaz, Tolga Güleç, Asena Tuğal, Çağrı Çıtanak, Ece Özdikici, Bahar Süer, Aslı Sümen, Kayra Orta, Rüzgar Can, Berkay Celal Çetin, Ayşe Dudu Özdemir, Seren Deniz Yalçın, Tuana Gizem Uzunlar ve Tahir Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.

Yetenekli oyuncu Büşra Develi yeni dizi Erkek Severse’de bir ilke imza atarak seyirci karşısına anne rolü ile çıktı. İki çocuklu olan Zeynep isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Büşra Develi sergilediği performans ile seyirci kitlesinden beğeni topladı.

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu son paylaşımın altına ünlü oyuncu Büşra Develi'nin takipçileri beğeni dolu yorumlar yazdı ve bu da yeni dizinin ne kadar ilgi çektiğini gözler önüne serdi. Büşra Develi'nin takipçileri Erkek Severse isimli projede ünlü ismin hayat verdiği iki çocuklu Zeynep karakterinde sergilenen performansın ne kadar etkili olduğunu yazdı.

Ünlü oyuncunun yapmış olduğu sosyal medya paylaşımının altına Develi’nin Erkek Severse isimli dizide ne kadar başarılı performans sergilediği şeklinde yorumlar yazıldı. Senaryosunu Aslı Zengin’in kaleme aldığı ve yönetmenliğini de Ömür Atay'ın gerçekleştirdiği dizide Büşra Develi Arda ile Kaan isimli iki çocuğu ile beraber yaşayan Zeynep isimli karaktere hayat veriyor.

Üniversite yıllarında büyük bir aşk yaşayıp evlendiği Oktay'dan ihanete uğradığı için boşanan Zeynep daha sonra erkeklere olan inancını kaybeder ve kalbini aşka kapatarak çocukları ile beraber bir yaşam sürmeye başlar. Ancak Alperen Duymaz tarafından hayat verilen Kenan karakterini tanıdıktan sonra Zeynep'in hayatı değişime uğrayacaktır.