Şafak Mahmutyazıcıoğlu Neden Öldü? Yapılan Saldırının Nedeni Ortaya Çıktı!

Magazin gündemine bomba gibi düşen üzücü gelişmede gece yarısı vaktinde kendi mekanında silahlı saldırıya uğrayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Bacağından vurulmasına rağmen kurşunun damarına isabet etmesi sebebi ile kan kaybından vefat ettiği öğrenilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, beşiktaş taraftarlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Bir süre önce ünlü sunucu Ece Erken ile dünyaevine giren Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na 2'si polis olmak üzere 5 kişinin saldırı düzenlediği iddia edildi. Konu hakkında hayatını kaybeden avukatın iki taraf arasında alacak verecek meselesine aracılık ettiği ve bunun sonucunda da çıkan anlaşmazlıkta kurşunların hedefi olduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyinin cenazeyi Adli Tıp Kurumu’ndan aldığı da açıklandı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Yeşilköy'de kendisine ait olan balıkçıda silahlı saldırıya uğraması sonucunda hayatını kaybeden eski Beşiktaş Kulübü yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, acı haber ile gündemde yer aldı ve Beşiktaş taraftarlarını üzüntüye boğdu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bunun yanı sıra Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun şoförünün de saldırıda kurşunların hedefinde olduğu öğrenilirken kan kaybı sebebiyle Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Hayatını kaybeden eski Beşiktaş Kulübü yöneticisinin memleketi olan Rize'de defnedileceği bilgisi de paylaşıldı.

Dün gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu balıkçıda kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak kanlar içerisinde kaldı. Eski Beşiktaş yöneticisinin şoförünün de kurşunların hedefi olarak yaralandığı öğrenilirken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dehşet verici saldırının şahsa ait olan mekanda gerçekleştiği öğrenirken şoförünün ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Ece Erken’in ise “Ben onu çok seviyorum. Onsuz nasıl yaşayacağım?” dediği öne sürüldü.