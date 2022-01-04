Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yapıyor, Emekliye 2. Müjdeli Haber Geldi

Emekli olan kişiler emekli maaşı zammı sonrasında Ocak ayında Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden de nakit kredi kullanabilecekler. Daha önce emekli maaşı alan vatandaşlar kamu bankaları üzerinden kredi kullansalar bile banka 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası yapmaya devam edecek. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar 5 dakika içerisinde hemen sonucunu öğrenebilecekler. 50.000 TL'ye kadar destek kredisi ne katılmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapacakları kampanyalar ile birlikte kredi kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek bankanın internet sitesine gir elektrik veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak 50.000 TL için başvuruda bulunabilir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa 5 dakika içerisinde hemen Kredi sonucunu görebilirler.

Ziraat Bankası haricinde Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de kampanyaya katılmak isteyen emekliler emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden alıyorsa Kredi başvurusunda bulunabilir. Emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar Kredi olabildikleri gibi ayrıca 750 TL'ye kadar varan Emekli promosyonu da alabileceklerdir.

Devlet destekli olarak verilecek emekli kredisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onay verildi ve bu krediler hızlı bir şekilde hesaplara yatmaya başladı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara ayrıca daha yüksek limitler dede borç kapatma kredileri kullanılmaktadır. Bankalar üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa en yakın banka şubesine gidebilirler.

Emekli olan kişiler haricinde Kredi kullanacak olan vatandaşların çalışıyor olması durumunda sigortalı olarak çalışıyor olmaları ile birlikte banka üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilmeleri için en az 6 aylık sigorta primleri yatıyor olması gerekmektedir.