Burkina Faso Polisi Hükümet Karşıtı Protestoda Göz Yaşartıcı Gaz Kullandı

Askeri polis, hükümetin şiddeti bastırmadaki başarısızlığını protesto etmek için Ouagadougou şehir merkezine doğru yürümeye çalışan yaklaşık 100 protestocuyu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kapsülleri fırlattı.

Burkina Faso'nun başkentinde, hükümetin aşırı tutucu savaşçıların şiddet dalgasını durduramamasına karşı düzenlenen bir gösteri sırasında polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

27 Kasım Koalisyonu olarak adlandırılan üç grubun bir ittifakı olan Başkan Roch Kabore'un muhalifleri, Batı Afrika ülkesinde son zamanlarda meydana gelen ve 49 kişinin ölümüne neden olan El Kaide bağlantılı savaşçıların da dahil olduğu saldırılardaki artışa yanıt olarak Cumartesi günü protestoların yenilenmesi çağrısında bulundu.

Ancak diğer sivil toplum grupları protestolardan uzaklaştı ve “ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlere ortak olmayı” reddettiler.

İki hafta önce kuzeydeki Inata kasabası yakınlarındaki saldırı, Burkinabe güvenlik güçlerinin 2015'te patlak veren isyandan bu yana maruz kaldığı en kanlı saldırıydı ve hükümete ve onu destekleyen Fransız askeri güçlerine karşı öfkeye yol açtı.

O zamandan beri, dağınık protestolar oldu ve Kaya kentindeki göstericiler, yaklaşık bir hafta boyunca komşu Nijer'e giden bir Fransız askeri konvoyunun geçişini engelledi.

Cumartesi günü, askeri polis memurları, Ouagadougou şehir merkezine doğru yürümeye çalışan yaklaşık 100 protestocuyu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kapsülleri fırlattı.

Ara sokaklara çekildikten sonra protestocular barikatlar kurmaya ve lastik ve çöp tenekelerini yakmaya başladılar.

El Cezire'den Nicolas Haque, insanların hükümete öfkeli olduğunu çünkü artık ülkelerinde kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi.

Burkina Faso'daki şiddet nedeniyle bir buçuk milyon insan yerinden edildi ve bunların yaklaşık yüzde 60'ı çocuk" dedi.

Ülkenin üçte ikisi hükümet kontrolünde değil ya da en azından hükümet ile silahlı gruplar arasında [bölgelerin kontrolü] konusunda çatışmalar sürüyor” dedi.

'Yetersiz' yönetim

Protestoculardan biri olan 28 yaşındaki Fabrice Sawadogo, AFP haber ajansının aktardığına göre, "yedi yıllık terör saldırılarını önlemede başarısız olduktan sonra hükümetten gitmesini istemenin zamanı geldi."

“Yetersiz” yönetim “başarısız olduğunu kabul etmek zorunda” dedi.

Halkın son saldırılara öfkeli tepkisi, bir hafta önce mobil internet erişimini kesen ve Cumartesi günkü gösteriye izin vermeyi reddeden yetkilileri sinirlendirdi.

Birleşmiş Milletler'in Batı Afrika özel elçisi Perşembe günü, Burkina Faso'daki durumdan endişe duyduğunu ve geçen yıl üç komşu ülkede meydana gelen darbelerin ardından herhangi bir askeri devralmaya karşı uyarıda bulundu. Siyasi istikrarsızlık, Batı Afrika'nın Sahel bölgesinde zemin kazanmaya devam eden El Kaide ve IŞİD (IŞİD) ile bağlantılı savaşçılara karşı bölgesel bir mücadeleyi baltaladı.

İkisiyle bağlantılı gruplar, karayla çevrili Sahel'i rahatsız etti, yaklaşık 2.000 kişiyi öldürdü ve 2015'ten bu yana 1,4 milyon kişiyi evlerinden etti.

14 Kasım'da düzenlenen bir saldırıda yüzlerce savaşçı ülkenin kuzeyindeki Inata'da bir jandarma kampına baskın düzenleyerek 53 polisi ve dört kişiyi öldürdü.