Solomon Adaları'nda Günlerdir Süren Huzursuzluğun Ardından Üç Ceset Bulundu

Polis, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'da yanmış bir binada üç kişinin cesetlerinin bulunduğunu söyledi.

Yağmacıların ve protestocuların hedefi olan Chinatown bölgesindeki bir mağazada kömürleşmiş cesetler bulundu. Bir güvenlik görevlisi AFP haber ajansına Cuma günü geç saatlerde cesetleri iki odada bulduğunu söyledi.

Polis, adli tıp ekiplerinin soruşturma başlattığını ve olay yerinde olduklarını ancak ölümlerin nedeninin belirsiz olduğunu söyledi.

Polis Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 100'den fazla kişinin ayaklanma nedeniyle tutuklandığını ve sakinlerin günlerdir süren huzursuzluğun bıraktığı hasarı değerlendirmeye başladığını söyledi.

Başbakan'ın evinin saldırıya uğradığını ve şehrin büyük bir bölümünün için için için yanan harabelere dönüştüğü üç günlük şiddetin ardından, huzursuz başkentte bir gecede sokağa çıkma yasağı getirildi. 19:00 (08:00 GMT) - 06:00 (19:00 GMT) kısıtlaması, Genel Vali tarafından iptal edilene kadar yürürlükte kalacaktır.

Hükümetin talebi üzerine Perşembe günü geç saatlerde ülkeye gelen Avustralyalı polis memurları da düzeni sağlamak ve kritik altyapıyı korumak için Solomon Adaları'ndaki meslektaşlarına katıldı.

Kraliyet Papua Yeni Gine Polis Teşkilatından yaklaşık 50 memur da Honiara'ya uçtu.

Papua Yeni Gine'nin dışişleri bakanı Soroi Eoe ve Avustralya dışişleri bakanı Marise Payne ortak bir açıklamada, "Avustralya ve Papua Yeni Gine, Honiara'da protestoların aldığı şiddetli dönüşten endişe duyuyor ve birlikte gerilimleri barışçıl bir şekilde çözmenin önemini vurguluyor" dedi. .

"Sakinliği geri kazanmaya yardımcı olmayı ve normal anayasal süreçlerin işlemesine izin vermeyi amaçlıyoruz" dediler.

Şiddet patlaması, kısmen Başbakan Manasseh Sogavare hükümetindeki hayal kırıklıklarının ve pandeminin daha da kötüleştirdiği bir durum olan kronik işsizliğin bir sonucu.

Uzmanlar, krizin aynı zamanda en kalabalık ada olan Malaita sakinleri ile Guadalcanal adasındaki merkezi hükümet arasındaki uzun süredir devam eden husumetten de kaynaklandığını söylüyor.

Yaklaşık 700.000 kişilik takımadalar ülkesi, onlarca yıldır etnik ve siyasi gerilimlere katlandı.

Malaita sakinleri uzun zamandır adalarının merkezi hükümet tarafından ihmal edildiğinden şikayet ediyorlar ve Sogavare 2019'da aniden Tayvan'dan Çin'i diplomatik olarak tanıdığından beri bölünmeler yoğunlaştı.

Songavare Cuma günü, huzursuzluğu körüklemek için yabancı güçleri suçladı, ancak isimlerini vermedi.

Malaitan Başbakanı Daniel Suidani, Solomon Adaları'nın Çin politikasına sesli muhalefetiyle tanındı ve COVID-19 salgını boyunca Tayvan ile gayri resmi bir diplomatik ilişki sürdürdü. Suidani, görünüşte açıklanmayan bir beyin rahatsızlığı için tıbbi tedavi görmek için bu yılın başlarında Tayvan'da beş ay geçirdi.

Sogavare, 2001'den bu yana dört ayrı durumda başbakan oldu ve muhalefet lideri Matthew Wale kıdemli politikacıyı istifaya çağırdı. Cumartesi günü, Solomon Adaları Herald, Wale'in Sogavare'de gensoru önergesi verdiğini bildirdi. Wale, başarılı olacak rakamlara sahip olmasa da, başbakanın “tevazu eksikliğinin” krize katkıda bulunduğunu ve şiddeti sona erdirmek için siyasi bir çözümün gerekli olduğunu söyledi.