Vatandaşın Hesaplarına Yatması Planlanan Krediler Yatmaya Başladı! Her 10 Dakikada 10 000 TL Kredi Verilmekte…

Her geçen gün bankalar üzerinden yeni kredi kampanyaları yapılıp müşterilerin hizmetine sunulmaktadır. Yapı Kredi Bankası da kampanya düzenleyen bankalar arasında yer alarak ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.

Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan açıklamalara göre 5 dakikada 5.000 TL ve 10 dakikada 10.000 TL kredi onayını hemen vereceğini duyurdu. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, bankanın belirlediği faiz oranına göre kredi kullandırabilecek. Bankalar tarafından belirli şartları sağlayan vatandaşlar uygun faizler ile kredi kullanabilecek. Kredi notu yüksek olan kişilere daha düşük faiz oranları ile kredi onayları verilecek.

Kredi kullanacak olan kişiler 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme imkanına da sahip olacaklar. Yapı Kredi Bankası tarafından düzenlenen bu kampanyaya ilgiler şimdiden yüksek.

Yapı Kredi Bankası Her 5 Dakikada 5000 TL, Her 10 Dakikada 10000 TL Kredi Veriyor!

İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşların bankanın belirlemiş olduğu şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Belirlenen şartlar kredi notunun en az 1200 olması ve daha önce herhangi bir bankadan kredi kullanmış olması şartıdır. Banka tarafından yapılan açıklamalara göre, kullanılmış olan kredilerin düzenli bir şekilde ödenmiş olması gerekiyor.

SMS ile başvuruda bulunan vatandaşlara hemen onay verilmekte. 5.000 TL krediler için 5 dakika da onay verilmekte. Başvurular bankanın internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Ayrıca ATM üzerinden de başvuru işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Böylelikle yapılan başvuruların cevabı kısa bir süre içinde tarafınıza iletilmektedir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bu şartları sağlayan vatandaşlara kredi onayları hemen verilmektedir. SMS ile yapılan başvurular en kolay yöntemlerden birisidir. Cep telefonlarından da kredi başvurusu hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Mesaj kısmına Bireysel yazıp boşluk bırakıp T.C. numarası yazıp tekrar boşluk bırakıp aylık gelir yazıldıktan sonra 4411’e göndermek gerekiyor. Bu saye de kısa bir süre içerisinde onay mesajı gelmektedir. Onay mesajı aldıktan sonra en yakın Yapı Kredi Bankası şubesi üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz.