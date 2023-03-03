Burganbank emekliye 200.000 TL ödeme yapıyor, icralık olan, nakit ihtiyacı olan emeklileri ilgilendiriyor

Kredi almak isteyenlere Burganbank çok fazla seçenek sunmamaktadır. Hızlı kredi çekmek isteyen kimseler en fazla 10.000 TL kredi çekebilmektedir. Konu kredisi gibi kredi çeşitlerinde ise en az limit 100.000 TL civarından başlamaktadır. 30.000 TL kredi isteyen müşteriler isterlerse taşıt kredisine başvurabilirler. Bunun için doğrudan şubelere gitmeleri gereklidir. Taşıt kredilerinde faiz oranı yüzde 3,75 civarındadır. 12 aylık kredi çekildiği taktirde aylık ödemeler 3.325 TL civarında olacaktır.

18 ay vade ile kredi çekildiğinde de taksit tutarı 2.504 TL’ye düşecektir. Banka taşıt kredisinde en fazla 48 ay kadar vade imkânı tanımaktadır. Bu durumda da aylık ödemeler 1.582 TL’ye kadar düşecektir.

Son dönemlerde, emekli olan kişiler için yüksek limitli ihtiyaç kredisi kampanyaları oldukça önemli hale gelmiştir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler, bankaların kampanyalarına katılarak emekli maaşlarını bu bankalara taşıyarak, hızlı bir şekilde kredi onayı alabilmektedirler. Burgan Bank, yapmış olduğu kampanya ile birlikte 200 bin TL'ye kadar emekli kredisi vereceğini açıkladı. Burgan Bank'ın emekli kredisi, belirli şartlar dahilinde, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara hemen ve anında kredi kullanma imkanı sağlamaktadır.

Burgan Bank üzerinden 200.000 TL'ye kadar emekli kredisi kullanmak isteyenler, en yakın Burgan Bank şubesine giderek emekli maaşlarını bu bankaya taşıyabilir ve karşılığında ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Burgan Bank, ayrıca verdiği emekli kredilerinde, diğer bankalardaki ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını da kapatmak isteyenler için tek bir yere ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Emekliler, maaş taşıma işlemlerinin ardından Burgan Bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler.

Emekli kredi başvurusu yapmak isteyenler, size en yakın Burgan Bank şubesine giderek maaşlarını bu bankaya taşıdıklarını ve kredi kullanmak istediklerini belirttikten sonra emekli kredi başvuru formunu doldurarak başvurularını yapabilirler. Burgan Bank, emekli olan kişilere, emekli maaşları üzerinden kredi alacakları için maaşlarının belirli bir katına kadar onay vermektedir.

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