Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başladı . Son Başvuru 30 Haziran 2021 olarak belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu personel alımı ilanı ile birlikte, Belediye bünyesinde devlet memuru olmak kaydıyla yeni personeller alacağını duyurdu. Resmi olarak yapılan bu açıklama sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Zabıta Alımları şartları merak edilmektedir. Sizlere haberimizde bu şartları söyleyeceğiz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Alımı İçin Başvuru Şartları Nedir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi için zabıta alımı personeli olmak isteyenler için başvuru şartları da yayınlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta alımı için başvuru yapacak olan kişilerin, daha önce kamu kurumlarında çalışması durumunda, bu çalışma esnasında disiplinsizlik ve ahlaki sebeplerden dolayı iş görevine son verilmesi başvuru yapmaya engeldir.

Başvuru yapacak adayların 2020 yılında yapılan KPSS sınavlarında yeterli puana sahip olması gerekmektedir.

KPSS sınavına giren kişilerin, sınava giriş tarihinde en fazla 30 yaşında olması gerekmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta alımı için başvuru yapacak olan kişiler için özel şartlardan birisi de B Sınıfı ehliyetinin olmasıdır.

Genel Şartlar Nelerdir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta alımları için genel şartlar şu şekiledir.

Başvuru yapacak aday Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması gerekiyor.

Başvuru yapan kişinin kamu haklarından mahrum olmaması gerekiyor.

İlan edilen personel kadroları için aranan özel şartlara uygun aday olması gerekiyor.

Görev için bedensel veya akıl hastalığı bulunmaması gerekiyor.

Erkek adayların askerlik durumu şu şekildedir. Askerli durumu ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerliği muaf olmak.

Başvuru yapacak adayların, bir suçtan ötürü 1 yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasında olması durumunda başvuruları değerlendirilmeyecektir. Ayrıca devletin güvenliğine karşı işlenen suçları olan kişilerde kabul edilmeyecektir.

Başvuru İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?

Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

Diploma Aslı ve fotokopisi

Sürücü belgesi aslı ve fotokopisi

KPSS sonuç belgesi

Erkek adayların askerlik durum belgesi

2 adet biyometrik yeni çekilmiş fotoğraf

Sağlık raporu

Yabancı okul mezunları için Denklik belgesi aslı ve fotokopisi

Belirtilen bu evraklar ile birlikte 14 Haziran - 30 Haziran tarihleri arasında, Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içindeki Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na giderek şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir. Posta yolu veya online başvuru alınmamaktadır. 19 Mayıs Spor Kompleksi Altında ilçesindedir.