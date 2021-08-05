Burcu Esmersoy Sırtında Koli Taşıyarak Yardım Bölgesine Gitti

Ünlü Sunucu Burcu Esmersoy, Türkiye'nin pek çok bölgesinde eş zamanlı olarak başlayan ve hala devam eden yangınlara mücadele vererek ve sevenlerinden takdir topladı. Yangınla mücadelenin 9. gününde de söndürme faaliyetlerinde çalışan ekipler için harekete geçen ünlü sunucu Burcu Esmersoy, orman yangınlarında mağdur olan insanlar için de yardımlarda bulundu. Ünlü sonucu gerekli olan ihtiyaç malzemelerini arkadaşları ile birlikte bölgeye ulaştırdı ve bunun yanı sıra sırtında kolye taşımayı da ihmal etmedi.

Ülkede çıkan orman yangınlarının 9. gününde de televizyon ile sanat dünyasının ünlü isimleri de destekte bulundu ve isimlerinden söz ettirdi. Orman yangınları sebebiyle mağdur olan insanlar ile bölgede çalışan ekipler için kolları sıvayan ünlü isimlerin arasında Burcu Esmersoy da bulundu. Ünlü sunucu sırtında koli taşıyarak yangın bölgesine gitti ve mağdur olan ailelere de yardımda bulundu.

Ünlü isimlerden bazıları gerekli olan ihtiyaç malzemelerini yerine ulaştırdı ya da sosyal medya hesaplarından gerekli olan eksiklikleri duyurarak listelerin tamamlanmasına yardımcı oldu. Burcu Esmersoy yardıma muhtaç olan hayvanlar ve evleri zarar gören afetzedeler için harekete geçerek yardım etti. Gerekli olan ihtiyaç malzemelerini arkadaşları ile beraber yangın bölgesine getiren ünlü sonucu sevenlerinden takdir topladı.

44 yaşındaki ünlü isim Burcu Esmersoy, kamyondan malzeme indirme işlemlerine yardım etti ve ünlü ismin o anları sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Burcu Esmersoy bu davranışıyla örnek olurken yangınla mücadele edildiği sırada tepe lambalarını da kullanıma hazır bir hale getirdi.

Yaşanan yaygın felaketinden etkilenen hayvanları da elleriyle besleyen sunucu Burcu Esmersoy sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi ve her yardımın kıymetli olduğunu duyurdu. İstanbul’da hazırlamış olduğu yardım kamyonlarının bulundukları bölgeye ulaşmasını beklediklerini ifade eden Burcu Esmersoy, ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.