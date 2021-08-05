Yangınla Mücadelede Seferberlik İlanı!

Sanat ve televizyon dünyasının ünlü isimleri Türkiye'nin pek çok noktasında eş zamanlı olarak başlayan ve hala devam etmekte olan yangınlarda mağdur olan vatandaşlar için destekte bulundu. Bazı ünlü isimler ihtiyaç malzemelerini yerine getirdi ve diğerleri de sosyal medya hesaplarından gerekli olan eksiklikleri duyurdu. Bu sayede listelerin tamamlandığı bilgisine ulaşıldı ve seferberlik ilanı Türkiye'de coşku ile karşılandı.

Türkiye'de çıkan orman yangınlarının 9. gününde de ekipler mücadelesine devam etti ve yangınların söndürülmesi için büyük çaba sarf edildi. Uzun bir süredir devam eden söndürme çalışmalarında 187 orman yangınlarından 172’sinin kontrol altına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Televizyon ve sanat dünyasının ünlüleri de tüm Türkiye gibi üzüntüyü derinden yaşadı ve yaşanan felakette mağdur olan vatandaşlar için ihtiyaç listesi hazırladı. Bunun yanı sıra yangın söndürme faaliyetlerine de katılım gösteren televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri sevenlerinden takdir topladı.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol da termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale eden ünlü isimler arasında bulundu ve hortumu sırtına alıp mücadele verdi. Ünlü oyuncunun boyunu aşan alevlerle mücadele ettiği o anlar kameralara da yansıdı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal bu anları sosyal medya hesabından yayınladı ve Göcek'te bulunduğunu yolların kapalı olduğunu, olay yerine ulaşma şansının olmadığını belirtti. İbrahim Çelikkol ile Onur Yılmaz'ın Marmaris'te olay yerinde gönüllü olarak mücadele verdiğini anlatan Mustafa Sandal, yangının termik santrale yaklaşmış durumda olduğu bilgisini de paylaştı. Bunun yanı sıra durumunun ciddi olduğu hakkında da açıklamalar yapılırken ünlü şarkıcı Mustafa Sandal yetkililere bir ricada bulunarak acil olarak olay yerine el koymalarını söyledi.

Yangın ile mücadeleye destek veren bir diğer ünlü isim de ünlü oyuncu Furkan Kızılay oldu. Orman yangınlarına duyarsız kalmayan başarılı oyuncu Furkan Kızılay arkadaşları ile beraber İstanbul’dan gelerek söndürme çalışmalarına katılım gösterdi. Yangın ile mücadeleye destek veren bir diğer ünlü isim de ünlü oyuncu Furkan Kızılay oldu. Orman yangınlarına duyarsız kalmayan başarılı oyuncu Furkan Kızılay arkadaşları ile beraber İstanbul'dan gelerek söndürme çalışmalarına katılım gösterdi.