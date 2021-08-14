Burcu Esmersoy, Demet Akalın Hakkında Konuştu!

Başarılı Sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir görüşmediği ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kendisinin fotoğrafını paylaşması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Böyle zamanlarda küslüklerin ve kırgınlıkların unutulduğunu ifade eden ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Demet Akalın'a karşı her zaman saygısı ve sevgisinin sonsuz olduğunu söyledi. “Kalp kalbe karşı” şeklinde ifadeler de kullanan sonucu, Demet Akalın hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

44 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Etiler'de kameralara yansıdı ve gazetecilerin kendisine sorduğu sorulara yanıt verdi. Bir mekanda kahve içen ünlü isim spor hareketleri yaparak muhabirlerin yanına geldi ve dikkatleri üzerinde topladı. Bir kız arkadaşı ile kahve içmeye geldiğini anlatan ünlü isim, spor yaptıklarını söyledi ve her sabah sporları olduğunu ifade etti.

Sonucu, Pazar günleri 8 simit yerim sözlerine de açıklık getirdi ve hafta sonları kendisini ödüllendirdiğini anlattı. Tek başına 8 adet simit yediği bilgisinin bulamadığını anlatan ünlü isim, ortamda bulunduğunu ve ister istemez 8 adet simit tüketilmiş gibi geldiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, uzun süredir küs olduğu ve bir şey deniyorum diyerek kendisini takipten çıkaran Burcu Esmersoy hakkında bir paylaşım gerçekleştirmişti. Şarkıcı Burcu Esmersoy'un afet bölgesinde yavru bir hayvana süt içirdiği sırada çekilen fotoğrafını gül ve kalp emojileri ile paylaşan Akalın, sunucuyu etiketlemeyi de ihmal etmemişti.

Başarılı Sunucu Burcu Esmersoy da Demet Akalın'ın yapmış olduğu bu hamle karşısında düşüncelerini ifade etti ve bu tarz zamanlarda kırgınlıkların unutulduğunu anlattı. Sunucu geçtiğimiz sene sosyal medya hesabı hakkında Instagram’ın kendisi için çok eğlenceli bir yer olduğunu ve az kişiyi takip ettiğini söylemişti. Bazı kişileri ise ayıp olmaması için takip ettiğini açıklayan ünlü sunucu, onları ise sessize aldığını söylemişti.