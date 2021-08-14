Kızını Koronavirüsten Kaybeden Acılı Baba Anlattı!

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen olayda 26 yaşındaki Lale Duran isimli genç kadın koronavirüs sebebi ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi ve dün toprağa verildi. Acılı baba Sefer Duran ise kahreden olay sonrasında kızının eve gelen aşı ekibini reddettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

26 yaşındaki kızı Lale Duran'ın sosyal medyada yazılan aşı söylemlerinin etkisinde kalıp aşı olmak istemediğini açıkladı ve sonunda başlarına bu olayın geldiğini ifade etti. Sefer Duran kapıya 3 kez aşı ekibinin geldiğini ve kızının onları kapıdan geri çevirdiğinin doğru olmadığını söyledi.

Bafra ilçesinde yaşayan Lale Duran, geçtiğimiz ay rahatsızlanması üzerine hastaneye gidip tedavi altına alındı. Genç kadına yapılan muayene ve tetkiklerde Duran ailesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi ve karantina süreci bu şekilde başladı. Karantina sürecinde Lale Duran ile hayatını kaybeden genç kadının babası Sefer Duran ağırlaştığı zaman hastaneye kaldırıldı.

Acılı baba Sefer Duran, 8 gün süren tedavi süreci sonrasında taburcu edildi ve evine döndü. Lale Duran'ın ise tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaştı ve genç kadın kurtarılamayarak hayatını yitirdi. Lale Duran gözyaşları arasında ilçede toprağa verildi ve baba, kızının aşı ekibini reddettiği yönde çıkan iddiaların asılsız olduğunu anlattı.

Sefer Duran kendisi ile eşinin koronavirüs aşısı yaptırdığını söyledi ancak 26 yaşındaki kızının sosyal medyada çıkan aşı karşıtı söylemlerin etkisinde kalması sebebiyle aşı olmayı reddettiğini anlattı. Sağlık ekiplerinin ilan verip merkez camileri geldiklerini ancak kızının aşı olmak istemediğini ifade eden baba, kendisinin ise yalnızca 8 gün hastanede yattığını ve yoğun bakımda kalmadığını söyledi.

Kızının annesinin ise hastaneye hiç gitmediğini ifade eden Duran, kızının hastaneden çıkamadığını ifade etti. Lale Duran'ın herhangi bir kronik hastalığı bulunamadığını ifade eden acılı baba, Duran’ın gribe bile yakalandığı zaman hassas olduğunu söyledi.