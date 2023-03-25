Burcu Binici ile Tankurt Manas Evliliği Sona Erdi!

36 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Binici ile rapçi Tankurt Manas çifti geçtiğimiz sene eylül ayında nikah masasına oturmuştu. 31 yaşındaki Tankurt Manas ile oyuncunun boşandığı öğrenildi ve konu magazin gündeminde büyük ses getirdi. Çift 22 mart çarşamba günü anlaşmalı olarak boşandı ve avukatları aracılığı ile ihanet iddialarına yanıt verdi.

Ünlü çift 1 Eylül 2022 tarihinde Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde dünyaevine girmişti. Tankurt Manas ise Burcu Binici çifti bir süredir boşanma iddiaları ile magazin gündeminde isimlerinden söz ettiriyordu. Çiftin 3 gün önce anlaşmalı olarak evliliklerini tek celsede sonlandırdığı bilgisine ulaşıldı. İkilinin resmi olarak boşandığını duyuran Tankurt Manas ile Burcu Binici'nin avukatları ortak bir açıklama gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra rapçi Tankurt Manas'ın Burcu Binici’yi aldattığı iddiasına da açıklık getirildi ve merak edilen yanıtlar elde edildi.

Çiftin evliliğinde bugüne kadar basına yansımış olan hiçbir haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Burcu Binici ile Tankurt Manas'ın evlilik birliklerini sürdürebilecek uygun bir ortam oluşturamaması sebebiyle karşılıklı anlaşarak boşanmak kararının alındığı söylenildi. Bu haberde basına yansıyan gerçek dışı iddiaların ya da herhangi bir üçüncü kişinin etkisinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. 22 mart Çarşamba gününde çiftin karşılıklı anlaşma talepleri doğrultusunda resmi olarak boşandığı ifade edildi.

Burcu Binici kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli?

Erzurum'da 6 Haziran 1986 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Burcu Binici aslen Rizelidir. İki ablası, bir abisi ve bir kedisi bulunan ünlü oyuncunun babası Devlet Su İşleri’nde memurdur. Bu sebeple farklı şehirlerde yaşayan ünlü isim çocukluğunu ise Erzurum'da geçirmiştir. Eğitim hayatına Aydın'da başlayan ve liseyi de Aydın’da tamamlayan ünlü isim küçük yaşlarda müzik ve dans ile ilgilenmiş ve şan eğitimi almıştır. Ünlü isim liseden mezun olması ardından babasının yeniden Erzurum'a tayin olması sebebiyle özel bir bankanın şubesine çalışmıştır.