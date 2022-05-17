Sadece Kamu Bankaları Kart Sahipleri Yararlanacak, Meclisten'de Geçti: 10.000 TL İçin Nakit Ödemeleri Hazırlandı

Para ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, devlet destekli olarak kamu bankaları üzerinden alacağınız 10000 TL nakit kredi kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya PTT de dahil oldu ve PTT üzerinden de 10 bin TL'ye kadar istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almanız mümkün olmaktadır. Paraya ihtiyacı olan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilir ve bu üç banka üzerinden 10 bin TL ile ihtiyaç kredisi kullanabilirler. En yakın banka şubeleri üzerinden ve bankaların internet siteleri üzerinden kampanya detayları hakkında bilgileri alarak kredi başvurusu nasıl yapılır bunu öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden başvurularını yapacak olan kişiler en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte devlet destekli olarak ve düşük faiz oranları ile verilecek olan kredi kampanyasına katılabilir. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda maaş müşterisi olması kaydı ile kredi imkanı sağlanmaktadır. Sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlardan bireysel olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Nakit ihtiyacımızın olması durumunda kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanmaktadırlar. Ziraat Bankası şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, ayrıca internet sitesi üzerinden de işlem yapabiliyor.

Halkbank ve Vakıfbank

Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankasının başlatmış olduğu bu kampanya gibi on bin TL'ye kadar hem internet sitesi üzerinden hem banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda banka şubesine kimlik ve gelir belgesiyle birlikte giderek başvuru yapabilecek ve sizin kimlik numarası üzerinden sorgulamalarını yaptıktan sonra kredi onay alabileceklerdir. Destek olarak verilecek olan bu kredilerde, emekli olan kişilerin emekli ma Şubesi, Halkbank veya Vakıfbank olması gerekmektedir. başvuru yapacak olan vatandaşlar, bankaların internet bankacılığını kullanarak da mobil uygulama aracılığıyla ihtiyaç kredisini istedikleri zaman alabilmektedirler.