Yargı Dizisi 4. Bölüm Gelişmeleri

Kısa bir süre önce Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Yargı isimli televizyon dizisi projesi merak ve heyecan içerisinde izleniyor. Yayına getirildiği ilk günden bugüne kadar izlenme rekorları kıran ve Ay Yapım imzalı olarak izleyici karşısına çıkan proje, Pazar akşamlarının lideri konumunda bulunuyor. Projenin 3. Yeni bölümü geçtiğimiz Pazar akşamında yayınlanmış ve sosyal medyada da adından söz ettirmişti.

Sema Ergenekon tarafından kaleme alınan senaryoda olay örgüsü ilgi çekerken oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimler de izleyici kitlesinden ilgi toplamaya devam ediyor. Yargı isimli hukuk temalı olan dizinin başrolünde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu başrolde bulunurken oyuncuların ekran uyumları da beğeni topluyor. Dizi hayranları dizinin senaryosunun yanı sıra oyuncular hakkında da övgü ile bahsediyor.

Ekranlara getirilen son bölümde İnci'nin katilinin kim olduğu hakkında tahminler artmıştı ve sürpriz gelişmeler yaşanmıştı. Yeni bölümlerde de bazı gelişmeler yaşanacak ve katilin kim olduğu ile ilgili tartışmalar yapılacak. Sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştiren Pınar Deniz ise ilgileri üzerinde topladı ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Reyting oranlarında sıçrama yapan ve sosyal medyada gündem olan yargı dizisi hakkından yetenekli oyuncu Pınar Deniz sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Sema Ergenekon'u etiketleyerek paylaşımda bulunan ünlü isim, izleyicilerin meraklanmasını kalmasını sağladı. Dizinin son bölümünde İnci’nin katili ile ilgili yaşanan gelişmeler haberimizin devamında yer almaktadır.

Geçtiğimiz Pazar gününde 3. yeni bölümünü ekranlara getiren yapım her kategoride yüksek reyting oranlarına ulaşmış ve seyirci kitlesi tarafından beğeni toplamıştı. Ceylin karakteri Çınar'dan almış olduğu bilgiler karşısında hedefini değiştirmiş ve yeni şüpheliler ile karşı karşıya kalmıştı. Bunun yanı sıra Kaan Urgancıoğlu tarafından hayat verilen Ilgaz karakteri de Metin’in İnci ve ailesi ile olan bağını çözmek için uğraş vermişti.