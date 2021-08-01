Burak Hakkı’dan Çarpıcı Açıklama!

Televizyon dizilerinin sevilen oyuncusu Burak Hakkı, katıldığı programda bilinmeyenlerini anlattı ve yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı. Ünlü oyuncu Burak Hakkı'nın bir süredir Çanakkale Gelibolu'da arsa alıp çiftlik hayatı yaşadığı biliniyordu. Oğlu doğduğu zaman bir şey bırakmak istemesi sebebiyle bu şekilde bir yatırım yaptığını açıklayan başarılı oyuncu Burak Hakkı, merak edilenlere cevap verdi. Baba olması sonrasında hayatında meydana gelen değişiklikler hakkında da konuşan ünlü isim, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Usta isim Hülya Koçyiğit TRT 2 ekranlarında seyirci ile buluşan Film Gibi Hayatlar programında ünlü oyuncu Burak Hakkı’yı konuk etti ve bir röportaj gerçekleştirdi.

Basketbolu bırakmasaydı hayatının nasıl olacağını çok merak ettiğini ifade eden ünlü oyuncu Burak Hakkı, hiçbir şeyden pişman olmadığını söylemeyi de ihmal etmedi. Güncel durumundan dolayı iyi ki oyuncu olduğunu söyleyen ünlü isim modellik yaptığı için de mutlu olduğunu belirtti. Ancak basketbolu da keyif içerisinde oynadığını ifade eden Burak Hakkı, basketbolu bırakmaya mecbur kaldığını ve her şeyi bir anda yapmanın imkansız olduğunu söyledi.

Modellik hakkında da konuşan başarılı oyuncu Burak Hakkı, kimsenin bir yönlendirmesi olmadığını belirtti ve moda dergileri ile ilgilendiğini açıkladı. Moda dergilerini okumanın ve izlemenin hoşuna gittiğini açıklayan ünlü isim, daha sonra bunun bir iş olduğunu fark ettiğini ve ilgisinin arttığını aktardı. Bu işi yaptığı sırada zayıf bir çocuk olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, başladıktan sonra ise hayatının değiştiğini dile getirdi.

Burak Hakkı kendisinin modellik yaptığı sırada o sektörün bugüne göre daha aktif olduğunu belirtti ve günde 3 iş yaptıklarını hatırladığını söyledi. Reklam filmleri, Türkiye'de fuarlar, yurt dışında fuarlar ve çekimlerin yapıldığını açıklayan ünlü oyuncu yoğun bir tempoya girmesi sebebiyle basketbolu bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.