Bunu yapan emeklilere 20 Bin TL ödenecek! Açıklama yapıldı, şartlar belirlendi! Ramazan öncesi ilaç gibi geldi

Ramazan öncesi ilaç gibi geldi. Bunu yapan emeklilere 20 Bin TL ödenecek! Açıklama yapıldı, şartlar belirlendi! Yapılan güncelleme ile birlikte ING Bank, emeklilere yapılacak ödemeleri arttırdı ve ek ödemeler ile müşterilere özel jestler sunuyor. Mart ayının sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin yapmaları gereken tek şey maaşlarını ING Bank'a taşımak ve 3 yıl boyunca emekli maaşlarını başka bir bankaya taşımayacaklarına dair söz vermeleri.

Emekli Maaş Promosyonu Tutarları Mart 2023

ING Bank, emekli maaş promosyonu ödeme tutarlarını güncelledi ve açıkladı. Buna göre, emekli müşterilere şu ödemeler yapılacak:

Emekli maaşları 3.500 TL'ye kadar olanlara 5.100 TL

Emekli maaşları 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 5.950 TL

Emekli maaşları 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 7.650 TL

Emekli maaşları 10.000 TL üzerinde olanlara 8.500 TL para yatırılacak.

ING Bank Emekli Müşterilere 10.000 TL Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi

ING Bank, emekli maaş müşterileri için düşük faizli bir ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Bu imkan sadece ihtiyaç kredisi çekmek isteyen emekli müşterilere sunuluyor. Bu sayede emekliler hemen 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekebiliyorlar.

Düşük Faiz Oranı

ING Bank'ın emekli müşterilerine sunduğu ihtiyaç kredisi düşük faiz oranı ile dikkat çekiyor. Bu sayede emekliler düşük maliyetlerle ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Ayrıca çekilen kredi tutarına göre farklı faiz oranları da uygulanabilir.

Taksitlendirme Seçenekleri

Çekilen ihtiyaç kredisinin taksitleri emeklilerin maaşlarından kesilecektir. Bu sayede emeklilerin kredi geri ödemesi kolaylaşacak ve düzenli bir ödeme planı oluşacaktır. Ayrıca emekliler istedikleri takdirde kredi tutarını daha önce ödeyerek faiz maliyetlerini azaltabilirler.

Nasıl Başvurulur?

ING Bank'ın düşük faizli ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen emekli müşteriler, bankanın internet sitesi veya şubeleri aracılığıyla başvurabilirler. Başvuru işlemi oldukça kolay ve hızlıdır. Başvuru sonrasında kredi başvurusu değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Sonuç olarak, ING Bank'ın düşük faizli ihtiyaç kredisi emekli müşterileri için avantajlı bir seçenektir. Düşük faiz oranı ve kolay ödeme planı sayesinde emekliler ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Başvuru işlemi de oldukça basittir. ING Bank'ın bu imkanından faydalanarak emekliler finansal ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Bankalar emekli maaş promosyonu için adeta yarışa girdi. Özel bankalardan emekli promosyonları 10 bin TL’ye çıkaranlar bulunurken kamu bankaları bu rakamların çok daha gerisinde kalması eleştirilere sebep olmaya başlamıştı. Ancak son edinilen bilgiye göre kamu bankalarının emekli maaş promosyonlarında harekete geçeceği öğrenildi. Bugüne kadar emekli maaş promosyon yarışına girmeyen kamu bankalarının yakın zamanda rakamı 12 bin liraya yükselteceği iddia edildi.

Yapılan açıklamalara bakıldığında PTT, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank’ın promosyonlarında artış yapacakları ve bununla ilgili tarihlerini belirledikleri ifade ediliyor. Kamu bankaları diğer bankaların sunduğu promosyonun bir tık üzerinde ödeme yapacak gibi görünüyor. Bankaların 10 bin TL olarak bu miktarı açıklayacakları düşünülüyor.

Kamu bankaları emekli promosyonu konusunda birlikte hareket etmeye devam ediyor. PTT, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emekli maaş promosyonu olarak 300 lira ile en yüksek 750 lira arasında bir ücreti 3 yıl için ödüyor. Özel bankalarda ise bu rakam 10 bin liraya kadar yükselmiş durumda.

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