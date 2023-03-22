TOKİ Alamayanlar Üzülmesin Günde 11 Liraya Ev Sahibi Olabilirsiniz!

Ziraat Bankası son dönemde yükselen konut fiyatları nedeniyle ev almakta zorlanan vatandaşlar için bir çözüm sunuyor. Ortak Konut Kredisi adı verilen bu kampanya sayesinde, vatandaşlar en fazla 5 kişiyle bir araya gelerek kredi yükünü paylaşarak ev sahibi olabiliyorlar. Bu kampanyada sunulan faiz oranları oldukça düşük ve ödeme seçenekleri de oldukça uygun. Böylece, tek başına ev almak neredeyse imkansız hale geldiği bu dönemde, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bir alternatif sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI ORTAK KONUT KREDİSİ NEDİR?

Ziraat Bankası, tek başına ev almakta zorlanan vatandaşlar ve yatırım yapmak isteyenler için Ortak Konut Kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya sayesinde en az 2 kişi, en fazla 5 kişi ortak bir şekilde konut kredisi alarak, birlikte ödeme yapabilecekleri için daha uygun taksitlerle daha kısa sürede ev sahibi olabilecekler. Kredi faiz oranları da oldukça düşük tutuldu. Ancak, ortakların tamamının düzenli bir gelire sahip olması gerekiyor. Ödeme sorunları yaşanması durumunda bankanın zarar görmemesi için herkesin ödeme gücünün gösterilmesi bekleniyor. Bu nedenle, Ziraat Bankası her ortak için gelir belgesi talep ediyor.

Ekspertiz değeri 500 bin liraya kadar olan konutlarda kredi kullanmak isteyenler, ekspertiz değerinin yüzde 90'ına kadar kredi kullanabilmektedir. Eğer konutun ekspertiz değeri 500 bin liradan fazlaysa, kredi kullanabilecekleri miktar ekspertiz değerinin yüzde 80'ini geçmeyecektir.

Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranları açısından diğer bankalara kıyasla oldukça avantajlıdır. Ortak Konut Kredisi kampanyası kapsamında normal konut kredisi kampanyalarındaki faiz oranları uygulanmaktadır ve bu oran yüzde 1,36’dır. Örnek vermek gerekirse, 120 ay vade ile 100 bin liralık bir konut kredisi çeken bir vatandaşın ödeyeceği aylık taksit tutarı sadece 1.695 liradır. Bu tutar 5 kişiye bölündüğünde çok uygun bir fiyat çıkmaktadır.

ORTAK KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU

Ortak Konut Kredisi başvuruları, sadece Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaktadır. Online platformlar veya çağrı merkezleri aracılığıyla başvuru yapılamamaktadır. Başvurunuzu gerçekleştirmek için, konuta ortak olacak diğer kişilerle birlikte size en yakın Ziraat Bankası şubesine gitmeniz gerekmektedir. Başvuru sırasında, tüm ortakların orada hazır bulunması ve gerekli tüm belgelerin teslim edilmesi gerektiğini unutmayın.

ORTAK KONUT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Ortak Konut Kredisi başvurusu yapacak kişilerden çeşitli belgeler talep edilmektedir. İlk olarak, başvuruyu gerçekleştirecek kişilerin nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopileri gerekmektedir. Ayrıca, çalışma durumuna göre kişilerin gelir belgesi de banka tarafından istenecektir. Serbest meslek mensuplarından üyelik belgesi fotokopisi, tüzel kişiliklerin ortaklarından ise ortak oldukları şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi fotokopisi istenmektedir. Bunlara ek olarak ortak alınacak konutun tapu belgesi de gereklidir.

Tüm bu belgelerin tamamlandığından emin olduktan sonra, ortak konut kredisi başvuru formunu doldurarak ve belgeleri yetkili kişilere teslim ederek kredi başvurusunu kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz.