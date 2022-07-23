Dünya'dan Türkiye'ye Övgü Dolu Sözler Yağdı

Dünyayı etkisi altına alan gıda krizinin çözümünde önemli rol oynayacak olan Tahıl Koridoru, Türkiye ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde masaya oturan Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından imzalandı.

Ukrayna limanlarında Karadeniz'den dünyaya 25 milyon ton tahıl ihracatına izin veren anlaşmanın imzalanmasının ardından AB, İngiltere, İtalya ve ABD Loger'dan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolünü öven açıklamalar geldi.

Ukrayna limanlarında tutulan 25 milyon ton tahılın karıştığı kriz İstanbul'da çözüldü. Hububat ve diğer gıda ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılması için hububat nakliyesi anlaşması, Rusya Federasyonu öncülüğünde Dolmabahçe'de masada oturan iki kişilik Rusya ve Ukrayna heyeti tarafından imzalandı.



"ERDOĞAN SAYESİNDE OLDU"

İmza töreninde ilk kez konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonia Guterres, “Karadeniz'de bir umut ışığı var. İyileştirici bir ışık var. Gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese çok teşekkürler. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarcı yaklaşımı sayesinde oldu. Çok teşekkür ederim Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin burada önemli bir rolü var" dedi.

ERDOĞAN: KÜRESEL GIDA KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR GİRİŞİM

António Guterres'in ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Mart'ta gerçekleştirdiğimiz ve müzakere sürecinde önemli bir gelişmeyi beraberinde getiren toplantıya devam ediyoruz. Uzun süredir tüm dünyayı meşgul eden Küresel Gıda Krizinin Çözümünde önemli rol oynayacak bir girişime katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Tarım ve gıda arzı birçok yönden önemlidir. Ayrıca küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrol altına alınmasına da yardımcı olacak” dedi.



TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÖNEMLİ

İmzanın ardından diğer ülkeler tek tek açıklamalarda bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'nin anlaşmaya vardığı için tebrikler ifade edildi.

İNGİLTERE: TÜRKİYE'Yİ ALKIŞLIYORUZ

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Türkiye'nin Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin sevkiyatı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde imzalanan bir anlaşmaya varılmasındaki rolüne övgüde bulundu. Truss, "Ukrayna'dan uluslararası gıda pazarlarına tahıl taşımacılığı son derece önemli" dedi.

"Türkiye'yi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni bu anlaşmaya varma çabalarından dolayı alkışlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere ve müttefiklerinin bu noktaya gelmek için çok çalıştıklarını söyleyen İngiliz bakan, "Artık bu anlaşma yapılmalı. Bu sözün doğruluğundan emin olmak için izliyoruz (geliştiriyoruz). Rusya'nın sözleri eylemleriyle örtüşüyor. " " değerlendirmesini yaptı.