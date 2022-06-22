Binlerce Hollandalı Çiftçi Emisyon Hedeflerini Protesto Etti

Hollanda'nın merkezinde binlerce çiftçi, Hollanda hükümetinin nitrojen oksit ve amonyak emisyonlarını dizginleme, traktörlerini Hollanda'da sürme ve ana otoyollarda trafiği hırpalama planlarını protesto etmek için toplandı.

Çarşamba günkü protesto, hükümetin emisyonları azaltmak için ülke çapında hedefler yayınlamasının ardından, geçim kaynaklarını talep eden çiftçilerin - ve tarımsal hizmet endüstrisinde çalışan binlerce insanın - öfkesini ateşlemesinin ardından düzenlendi.

Bunu “kaçınılmaz bir geçiş” olarak nitelendiren hükümet, korunan doğa alanlarına yakın birçok yerde yüzde 70'e varan ve diğer yerlerde yüzde 95'e varan emisyon azaltımlarını zorunlu kıldı.

Hükümet, son yıllarda mahkemelerin, ülkenin emisyon hedeflerini tutturamaması nedeniyle altyapı ve konut projeleri için izinleri engellemeye başlamasından sonra harekete geçmek zorunda kaldı.

Öğleden sonra erken saatlerde, birçok protestocu çiftçi, başkent Amsterdam'ın yaklaşık 70 km (45 mil) doğusundaki küçük tarım köyü Stroe'da yeşil bir alana vardı ve burada kalabalığa hitap etmek için konuşmacılar için bir sahne kuruldu ve müzik patladı. Çocuklar dev bir şişme domuzda zıplarken hoparlörlerin sesi.

'Çiftçi için üzücü'

Çiftçiler tarlaya çıkarken traktörlerinin kornalarını öttürdüler ve bir kamyonun üzerindeki Hollandaca bir pankartta: “Lahey'in seçtiği şey çiftçi için derinden üzücü”, Hollanda parlamentosuna ev sahipliği yapan şehirdeki milletvekillerine atıfta bulunuluyor .

Bir traktörün üzerindeki başka bir pankart da "Artık durdurulamayız" yazıyordu.

Yavaş hareket eden traktör konvoyları gösteriye doğru ilerlerken otoyolları kullanmama çağrılarına karşı çıktığı için, ulusal altyapı otoritesi sürücüleri seyahati ertelemeye çağırdı.

Lahey'de, bazıları "Çiftçi yok, yemek yok" yazılı tişörtler giyen birkaç düzine çiftçi ve destekçisi, protestoya gitmeden önce Çarşamba sabahı kahvaltı için toplandı.

Traktörünü şehirdeki bir parkın kenarına park eden mandıra çiftçisi Jaap Zegwaard, “Kuralların yapıldığı yer burası” dedi. Kirlilik üreticisi değil, gıda üreticisi olduğumuzu gösterebilmemiz için buraya gelip kahvaltı vermem istendi.”

İktidar koalisyonu, birçok çiftçinin hayvan sayısını büyük ölçüde azaltmasını veya onlardan tamamen kurtulmasını sağlayacak değişiklikleri finanse etmek için fazladan 24,3 milyar avro (25.6 milyar dolar) ayırdı.

Eyalet hükümetleri tarafından uygulanması gereken planlara, Başbakan Mark Rutte'nin kendi partisinin üyeleri ve koalisyonunun diğer üyeleri bile karşı çıktı.