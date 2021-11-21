Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev Yeniden Seçime Gidecek

Bulgaristan'da Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için yapılan çıkış anketlerine göre, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev rahat bir yeniden seçime gidiyor.

58 yaşındaki Radev, 14 Kasım'daki ilk turda neredeyse açık ara kazandıktan sonra cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde yine 58 yaşındaki rakibi Anastas Gerdzhikov'un liderliğini yüzde 64-66'ya çıkardı.

Seçim, Nisan ayında eski başbakan Boyko Borisov'un on yıllık yönetimine son veren ve geçen haftaki parlamento seçimlerinde yeni bir yolsuzlukla mücadele partisinin zafere ulaşmasına yol açan üst düzey yolsuzluğa karşı yaygın hoşnutsuzluğun ardından geldi.

Başkanlık görevi büyük ölçüde törenseldir ancak kamuoyunu etkilemek için güçlü bir platform sağlar.

Devlet başkanının geçici kabineleri atayabileceği siyasi kriz zamanlarında cumhurbaşkanı öne çıkıyor.

Radev, 2020'de Borisov'a karşı düzenlenen büyük rüşvet karşıtı protestolara açık desteği ve Borissov'un son merkez sağ kabinesinin belirsiz kamu alım anlaşmalarını gün ışığına çıkaran geçici hükümetleri atamasıyla popülerlik kazandı.

Borisov, herhangi bir yanlış yapmayı reddetti.

Borisov'un GERB partisi tarafından desteklenen Sofya Üniversitesi rektörü Gerdzhikov, Radev'i Bulgarları birbirine düşürmekle suçlamıştı. Avrupa Birliği'ndeki en kötü koronavirüs ölüm oranlarından ve yükselen enerji maliyetlerinden etkilenen ulusu birleştirme sözü verdi.

Mayıs ayında geçici bakan olarak atanan Harvard mezunu iki girişimci Radev, o zamandan beri Bulgaristan'da bu yıl 14 Kasım'da yapılan üçüncü ulusal seçimleri “sıfır yolsuzluk” sözü vererek kazanan Değişime Devam Ediyoruz partisini (PP) kurdu.

Alabama'daki ABD Hava Harp Okulu'nda bir süre eğitim görmüş eski bir NATO savaş pilotu olan Radev, yeniden seçilmesi halinde Bulgaristan'ın Batı ittifakındaki yerini koruma sözü verdi.

Ancak Rusya ile pragmatik ilişkilerde ısrar etti ve Moskova'ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.