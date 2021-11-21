Hollanda'daki COVID Protestoları İkinci Gece Şiddetlendi

Hollanda'da beş polis memuru yaralandı ve COVID kısıtlamalarına karşı şiddetli protestolar ikinci gece devam ederken üç ilde en az 40 kişi tutuklandı.

Cumartesi gecesi geç saatlerde Lahey'de isyan teçhizatı takan memurlar gösterici gruplarıyla suçladı, protestocular polise taş ve havai fişek yağdırırken, yoğun bir kavşakta yanan bisikletleri söndürmek için tazyikli su kullanıldı.

Polisten yapılan açıklamada, Lahey'de biri ağır olmak üzere beş polis memurunun yaralandığı belirtildi. Polis at sırtında operasyon düzenledi ve biri geçen ambulansın ön camına taş atmakla suçlanan 19 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, güneydeki Limburg eyaletindeki iki kasabada 13 kişinin daha tutuklandığını bildirirken, kuzeydeki Flevoland eyaletinde de rahatsızlıklar yaşandığı bildirildi. Bu yılın başlarında bir COVID-19 test istasyonunun ateşe verildiği Urk kasabasında sekiz kişi tutuklandı.

Bu arada Hollanda basınına göre, kızgın taraftarlar koronavirüs kuralları nedeniyle kapalı kapılar ardında oynanan iki futbol maçını bozdu.

Hollanda medyası, batıdaki Alkmaar şehri ile doğudaki Almelo kentinde, AZ-NEC ile Heracles-Fortuna Sittard arasındaki ilk bölüm maçlarının birkaç dakika durdurulması gerektiğini söyledi.

Huzursuzluk, liman kenti belediye başkanının COVID-19 kısıtlamalarına karşı bir protesto sırasında patlak veren "şiddet cümbüşü" olarak adlandırdığı olayın ortasında polisin Rotterdam'daki protestoculara ateş açmasından bir gün sonra geldi.

Rotterdam'da en az üç kişi yaralandı ve 51 kişi tutuklandı. Geçen yıl koronavirüs önlemlerinin ilk kez uygulanmasından bu yana Hollanda'daki en kötü şiddet salgınlarından biriydi. Ocak ayında, sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinin ardından isyancılar polise saldırdı ve Rotterdam sokaklarını ateşe verdi.

Adalet Bakanı Ferd Grapperhaus olayları kınadı. “Dün gece Rotterdam'da polis memurlarına, çevik kuvvet polisine ve itfaiyecilere yönelik isyanlar ve aşırı şiddet görmek iğrenç” dedi.

“Protesto, toplumumuzda büyük bir haktır, ancak dün gece gördüğümüz sadece suç teşkil eden bir davranıştır. Gösterişle alakası yok” dedi. Hollanda polisinin silah kullandığı her durumda olduğu gibi, polis tarafından ateş açılmasıyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatıldı.

Hollanda, koronavirüs bulaşmasının yeniden canlanmasını yavaşlatmak amacıyla geçen hafta sonu ilk üç hafta boyunca bazı karantina önlemlerini yeniden uygulamaya koydu, ancak günlük enfeksiyonlar pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek seviyelerinde kaldı.

Hollanda hükümeti şimdi aşısız kişilerin 2G seçeneği olarak adlandırılan bazı mekanlara girmesini yasaklamayı planlıyor.