BUGÜN saatler 13:00 Gösterdiğinde, IBAN numaranıza ödeme olacak: TC kimlik numarası ile ödeme alacaksınız

Bugün öğlen saatleri sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası Bireysel İhtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirli şartlara uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri vermektedir. Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları yapı Kredi Bankası üzerinden ödenecek olan bu limitler, banka müşterisi olmanız durumunda kendi iban numaramıza yatırılarak kullandırılmaktadır.

50000 TL'ye kadar gelir belgesiz 100000 TL'ye kadar ise gelir, belgeli olarak TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek 7 24 kredi kullanabilmektedir.

Tc kimlik numarası üzerinden nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda kendi mobil uygulaması üzerinden hesaplarına ödeme yapıyor. Bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir, onaylanan tutarı görebilir ve bu tutar, hesabınıza Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden yatırabilirsiniz.

Sms ile de başvuru yapmanız mümkün olan bu kampanyalarda, kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamada, kredi notu yüksek olan vatandaşlar, onay alabiliyor. Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, Yapı Kredi Bankası, SMS Kredi Servisi numarası olan 44 11 numarasına mesaj göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz.