14 milyon emekliye yeni haber var! Sabah ve Akşam başvuru ekranları açık olacak: Ek ödeme limitleri değişti

Emekli maaş hesaplama üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsanız sizlerde kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi, kullanmanız durumunda daha önce düzenli ödemeler yapan tüm vatandaşlara ek ödemeler, krediler ödenecek.

14 milyon emekli için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, bu kişilere 100000 TL'ye kadar nakit ödemesi vermektedir. 100 bin TL nakit kredi kullanacak olan kişiler, 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak bu kredileri uzun vadelerde geri ödemesini yapabilmektedir.

Kredi ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için kampanya başlatan, kamu bankaları özellikle emekli olan vatandaşlara kendi bankaları üzerinden emekli maaş almaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi ödemesi vermektedir.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden başvurular nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda en yakın banka şubelerinden giderek kimlikleriyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden alacakları kredi başvuru formunu doldurarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir.

Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar ise işlemlerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden veya bankaların kendi resmi internet siteleri üzerinden yapabilmektedir. yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklilere bankalar, aynı zamanda 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirirken diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmanız için de destek vermektedir.