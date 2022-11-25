Doğal gaz, elektrik gibi fatura yardımları destekler içerisinde yer alırken ihtiyaç sahibi hanelere kişi sayısına göre çocuk bileşeni desteği, aile destek programı gibi yardımlar da aktarılıyor. Sizlere çoğu kişinin bilmediği bu ödemeleri tek tek anlatıyoruz.

85 milyondan isteyen e-Devlet'ten tek tıkla başvuracak. 1-2-3-4 haneli aileler için yardım aktif edildi. e-Devlet üzerinden vatandaşların aktif olarak başvuru yapabileceği yardım ve destek programları bulunuyor. Bu yardımların çok az kişi tarafından biliniyor. Başvurular e-Devlet üzerinden de kolaylıkla yapılabildiği gibi Sosyal Yardımlaşma Vakıfları üzerinden de yapılıyor. Devlet tarafından verilen destek ve yardım ödemelerini kapsamlı bir şekilde aktarıyoruz.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın duyurduğu çocuk destek bileşeni başvuruları başladı. Başvurusu onaylanana 350 ile 650 TL ödeme yapılacak.

ÖDEME MİKTARI YÜKSELDİ

e-Devlet üzerinden başvuruları toplanan Aile destek programı ödeme miktarı arttı. 450 TL-600 TL olan destek tutarı 850 - 1.250 TL'ye çıkarıldı.

ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

1-2 kişilik haneler için 108 TL, 3 kişilik haneler için 144 TL 4 kişilik haneler için 180 TL 5 ve üzeri nüfusa sahip haneler için ödeme miktarı 216 TL olarak belirlendi.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ SÜRÜYOR

Doğal gaz desteği kapsamında vatandaşa yapılan destek tutarı da 900 lira ile 2 bin 500 lira aralığına çıktı.

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