Bugün Resmi Gazetede Yayınlandı! Emekli Bekliyordu: 13450 TL Ödeme Alınacak...

Emekli maaşı alan kişiler için son dakika haberi geldi. 13450 TL ödeme almak isteyenlere bankalardan hızlı ve anında nakit imkanı sağlanacak. Daha önce 5000 TL'ye kadar ödenen bu ödemeler şimdilerde ise 13450 TL'Ye kadar kişilerin emekli maaş hesaplarına göre ödenmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden 13450 TL ödeme almak isteyenlere banka 5 dakika içinde hesaplarına kredili mevduat hesabı olarak yatıracaktır.

Emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden yapacağınız başvurularda, kredili mevduat hesabı kullanmanız durumunda sizlere 3.12 ay vadeye kadar geri ödeyebileceğiniz limitleri, artı para olarak hesaplarınıza yatırılmaktadır. Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından verilecek olan artı para imkanından faydalanacak olan kişilerin emekli maaşlarının bankalar üzerinden alınması isteniyor. Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaş almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden şartlar dahilinde istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi de kullanabilirsiniz.

Emekli ödemeleri nasıl alınır?

Nakit ihtiyacı olan emekliler için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda emekli ödemeleri hızlı bir şekilde alınabilmektedir. Emekli ödemeleri alacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden hesapları aracılığı ile birlikte almış oldukları internet şifresini kullanarak hızlı bir şekilde sonuç alabilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden kredi şartlarına uygun olarak aynı gün içinde hesaplarınızı ödemeler yatırılmaktadır.

Bankaların internet bankacılığını kullanarak kendi hesaplarınız üzerinden alacağınız kredili mevduat hesabı başvurusu onay alması durumunda sizin emekli maaşınıza ve kredi sicilinize göre, hemen hesabınıza artı para olarak yatırılmaktadır. artı para kullanan kişiler, ayrıca bankadan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi almak istedikleri zamanda düzenli ödemeler yapmış olması durumunda hesaplarına yüksek limitli banka şubelerine gitmeden, kartın kredi kullanabilir.