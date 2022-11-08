Bugün Akşama Kadar Kimlik Numarası Üzerinden 30.000 TL Ödeme Verilecek! Başvuru ve Sorgulama İşlemlerini Yapın!

Akşam saatlerine kadar kimlik numarası üzerinden 30000 TL almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan yeni kredi ödemelerinde nakit ihtiyacı olan vatandaşlara belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda, Akbank ve Denizbank üzerinden destek kredileri ödenmektedir.

30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, uygun faiz oranlarından da yararlanmak isteyen kişiler Akbank ve Denizbank tarafından yapılan bu kampanyalara katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.

Akbank ve Denizbank, yapmış oldukları, kampanyalarda özellikle kendi banka müşterilerine internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi işlemleri vereceğini açıkladı.

Akbank ve Denizbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurularında bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde işlem yapacağını duyurdu. Başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşların en yakın banka şubeleri üzerinden yapacakları işlemlerde hızlı birşekilde hesaplarına ödemeler yaptırabilmektedir. Banka kredi politikalarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların en yakın banka şubeleri üzerinden de işlemleri hızlı bir şekilde yapılabildiği gibi, ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru yapma imkanı sizlere sunuyor.

Akbank ve Denizbank üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 44 25 numarasına mesaj göndermeniz gerekiyor. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra bu mesajı: Cebimde Kredi Numarası olan 32 80 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasını kullanmaları durumunda, Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise Denizbank uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara uygulama üzerinden masrafsız ve gelir belgesiz olarak kredi ödemeleri gerçekleşecektir.