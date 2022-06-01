Akbank ve 3 bankanın yapmış olduğu emekli kampanyası takdir topladı! Emekliye 50.000 TL gelir belgesiz onay veriliyor

Emekli olan kişiler gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa bazı bankaların yapmış olduğu kampanyalara katılarak banka kredi puanı uygun olması durumunda hızlı bir şekilde onay alabiliyor. Akbank Ziraat Bankası PTT ve Denizbank tarafından başlatılan yeni kampanyada ₺50.000'ye kadar gelir belgesiz olarak Kredi kullanacak olan kişiler hangi banka kendilerine uygun oluyorsa hızlı bir şekilde başvurusunu gerçekleştirerek emekli kredisi kullanabiliyor.

Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız bu krediler ile birlikte Akbank Denizbank PTT ve Ziraat Bankası tarafından düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. 4D bankanın başlatmış olduğu bu emekli kredisi kampanyasına katılacak olan emeklilerin 70 yaşına kadar olması gerekmektedir.

Başvurular nasıl yapılır....

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler Akbank direkt uygulamasını kullanarak banka şubelerine gitmeden işlem yapabilir. Akbank ayrıca Kredi kullanacak olan kişilere emekli kredisi adı altında banka şubelerinde daha yüksek limitlerde de kredi onayı vermektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar SMS atarak emekli kredisi kullanmak istiyorsa Kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numarasını 44-25 numarasına göndermesi yeterli olacak.

Denizbank üzerinden de internet bankacılığını kullanarak Kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Denizbank internet bankacılığı üzerinden yapmış olduğu kredi başvurusunda şartlara uygun olan kişileri hızlı bir şekilde sonuç vermektedir. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar sms ile başvuru yapmak istiyorsa kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 3280 numarasına göndermesi gerekiyor.

Ziraat Bankası ve PTT...

Ziraat Bankası ve PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar kredi onayı almaları durumunda şartlara uygun olması ile birlikte Kredi imkânından faydalanabilir. Ziraat Bankası ve PTT yapmış olduğu Bu kampanyada Kredi kullanacak olan kişilere kendi bankalarından maaş almasını istemektedir. Başvuruları en yakın banka şubeleri üzerinden kimliğinizle birlikte yaparak 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz 36 ay vadeli kredi kullanabilir ve bu kredilerin ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli olarak yapabilirsiniz.