Brent petrolde başlayan yükseliş vergi zamlarıyla birlikte akaryakıt fiyatlarını tırmandırdı. Bu durum özellikle büyük şehirlerde toplu ulaşımda derinden hissedildi. Vatandaşların çoğu gideceği mesafe kısa olduğunda yürüyor veya bisiklet kullanmayı tercih ediyor.

Temmuz ayı ile birlikte toplu taşıma fiyatlarında başlayan yükseliş pek çok ilde tepki çekerken son açıklanan habere göre Çanakkale'de toplu ulaşım %75 oranında zamlandı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ!

Çanakkale'de yaşayan vatandaşlarda şok etkisi yaratan bu zam sonrası belediye başkanı Özgür Gökhan yapılan toplantı ile ilk paylaşımı yaptı. Başkan Uygur Gökhan'ın yer aldığı görüşmeler sırasında ücretlerin %41 ile %75 oranında zamlandığı ifade edildi.

Çanakkale'de şehir içi toplu taşımayı kullanan vatandaşlar artık %25 zam üzerinden belirlenen rakamla ulaşım sağlayabilecek.

ÇANAKKALE ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM BEDELİ NE KADAR OLDU?

Çanakkale'de toplu taşıma kararına yönelik alınan zam ile Güzelyalı Çınarlı ve dardanos hattını kullananlar artık tam yolcu üzerinden %41,67 artışla 12 TL yerine 17 TL ödeyecek.

-Aynı hattı kullanacak öğrencilerin %66,67 oranında zam da ödeyeceği tutar 6 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı.

-Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde kampüs içi yolu yolcu taşıma bedeli ise %75 zamla 2 TL'den 3,5 TL'ye çıkarıldı.

BİR ZAMDA O İLDEN GELDİ!

Çanakkale'de toplu taşımaya uygulanan zam Zonguldak'ta da etkisini hissettirdi. Zonguldak Alaplı Belediye Meclisi gerçekleştirdiği toplantı sonrası mecliste oy birliği ile şehir içi halk otobüsü ücretlerini zamlama kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda Zonguldak'ta yaşayan halk şehir içi halk otobüslerini artık 8 TL yerine 12 TL'ye kullanacak. Öğrenciler ise zamlı tarife ile 9 TL'ye ulaşımı kullanabilecek. Bu uygulama 11 Eylül Pazartesi günü itibariyle tüm Zonguldak'ta geçerli olacak.