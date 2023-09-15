Durmak bilmeyen enflasyon ve dalgalanan döviz kurları karşısında vatandaşlar acil nakit ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını arıyor. Hem özel hem de kamu bankaları tarafından başlatılan çeşitli kampanyalar arasında İş Bankası'nın taksitli nakit avans kampanyası öne çıkıyor. Bu kampanya, 20 bin TL'ye kadar erişim imkânı ile acil finansal desteğe ihtiyaç duyan bireyler için uygun ve sorunsuz bir çözüm sunuyor.

İş Bankası, acil finansal yardım arayan vatandaşlardan gelen artan talebe yanıt verdi. İş Bankası son duyurusunda, müşterilerine 20 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans kullanabilmeleri için harika bir fırsat sundu. Bu kampanyaya katılmak için İş Bankası müşterisi olmak ve İş Bankası müşterileri için özel olarak tasarlanan İşCep mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmak gerekiyor.

İŞ BANKASI FAİZSİZ 20 BİN TL NASIL ALINIR?

Ülkemizin en saygın özel bankacılık kurumlarından biri olan İş Bankası'nın titizlikle hazırladığı bu kampanya çerçevesinde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Peki, bu müstesna fırsattan yararlanmak için ne yapmak gerekiyor?

Bu kampanya 06.09.2023 - 30.09.2023 tarihleri arasında geçerlidir. Bu teklif sadece İşCep Müşterisi Olmak İstiyorum özelliği ile başarılı bir şekilde kredi kartı başvurusunda bulunan İş Bankası müşterilerine özeldir. Bu özel avantaj sadece 6 aylık geri ödeme süresi için geçerlidir.

DİĞER DETAYLAR

Kampanya dahilinde kullanılabilecek Taksitli Nakit Avans tutarı 300 TL ile 20.000 TL arasında değişmektedir. İşCep ve Maximum Mobil kanalları üzerinden bu avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Kampanya dahilinde belirlenen Faizsiz Taksitli Nakit Avans tutarı, toplam tutar belirlenen limiti aşmadığı sürece en fazla 2 kez kullanılabilir. Kredi kartı başvurusu onaylanan müşteriler, 5.000 TL'ye kadar (5.000 TL dahil) faizsiz Taksitli Nakit Avans'ı fiziki kartın teslim edilmesini beklemeden hemen kullanabilirler. Ancak bu tutar kredi kartı limitinin %50'sini geçmemelidir. 6 aydan farklı vadelerde ve 20.000 TL üzeri tutarlarda geçerli faiz oranları uygulanacaktır.