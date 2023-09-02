Giyim, sağlık, gıda, ulaşım ve benzeri farklı alanlarda oluşan ihtiyaçları karşılayabilmek için nakite ihtiyaç duyulabiliyor. Bankaların müşterilerine sunduğu avantajlı teklifleri değerlendirmek isteyenler her başvurdukları bankadan red cevabı alanlar… Bu püf nokta ile 24 saat içinde tüm bankalardan onaylı kredi alabiliyor.

Tüketicinin ihtiyaçlarına cevap veren, yıl içinde paylaştığı kampanyalarla bütçeyi ekonomik olarak destekleyen bankalar düşük faizli ve esnek geri ödeme limitli kredi fırsatları ile güncel kampanyalarını paylaşmaya devam ediyor. Eylül ayı itibariyle kredi sicili bozuk olanlar, kara listede bulunanlar, kredi ve kredi kartı başvurusu red cevabı alanlar bu yöntemleri deneyerek bankaların tekliflerini değerlendirebilecek.

KARA LİSTEDE OLANLAR DİKKAT!

Dağ gibi biriken borçlar, ay sonunu getirmekte zorluk çeken vatandaşlar, fatura giderini karşılayabilmek için günde 12 saat çalışanlar bu haber size… Kredi başvurusu yaptığı halde onay alamayanlar bu sebeple yeni kredi başvurusu yapmaktan çekinenler için uzman isim banka sicilini temizleyecek o kritik yöntemleri paylaştı. Bankaların kara listesine düşen kişiler düzenli ödeme yapmadıkları için sicilini olumsuz etkileyebiliyor.

İLK ADIM: VADESİ GELMİŞ VE GEÇMİŞ TÜM BORÇLARI ÖDEMEK!

Vadesi gelmiş ödemeler düzenli yapıldığında dahi sicil olumsuz etkilenebiliyor. Böyle bir durumda tüm borçların tamamen ödenerek hesabın kapatılması ilk yöntemi olarak sunuluyor. Bankaların sunduğu sicil temizleme işlemi 5 yıl olarak kabul ediliyor. Kredisi sicili düşük olan kişilerin de kredi notu otomatik olarak düşük kabul gördüğü için bankanın sunduğu herhangi bir kredi teklifi değerlendirilemiyor.

KREDİ SİCİLİNİ TEMİZLEMEK İÇİN YAPILABİLECEKLER!

Kredi sicil puanı düşük olanlar gelir notunu yükseltebilmek için şu adımları takip edebilir:

-Geçmişteki gecikmiş borçlar aylık bütçeye göre planlanarak vadesi gelen tüm ödemeler zamanında yapılmalıdır.

-Borçların tümü düşük faizli bir krediyle birleştirilerek ödeme güçlüğü ortadan kaldırılabilir.

-Bankaya ipotek ya da kefil verme ihtimali olanlar kredi başvuru sürecini olumlu yöne çevirebilir.

-Kredi borcunu düzenli olarak yatıranlar da bankaların sunduğu fırsatları değerlendirebilir.