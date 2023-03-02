12 milyon emeklinin beklediği haber geldi, Meclisten geçen yasa onaylandı! Emekli sıkıntı çekmeyecek

Emekli maaş hesapları üzerinden yapılan yeni duyuruda, özellikle emekli maaş hesabınız üzerinden daha önce ihtiyaç kredisi kullanıp, düzenli ödemeler yaptıysanız Meclis onayından geçen bu onay ile birlikte 50000 TL'ye kadar kamu bankaları üzerinden tekrardan ek ödemeli kredi kullanabilirsiniz. Kamu bankaları üzerinden gerçekleştirilecek olan kampanyalarda maaş müşterisi olmanız ve daha önce kredi kullanmanız önemli olmaktadır.

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalar mart ayı sonuna kadar devam edeceği ve kredilerde devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak emekli olan vatandaşları uzun vadelerde kredi verileceği açıklandı. Emekli maaşınız eğer kamu bankaları üzerinden alıyorsanız, maaş müşterisi olmanız halinde de kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, Emekli Kredisi kampanyası devam edecek...

Kamu bankaları olarak hizmet veren ve emekli olan vatandaşların da en çok tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yaptıkları yeni kampanya ile birlikte devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak vatandaşlara kredi ödemeleri vereceğini açıkladı.

3 kamu bankası üzerinden başvurularınızı internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak, bankanın müşterisi olmanız durumunda ise internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yaparak, hemen alabilirsiniz. Nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle verilecek olan bu kredilerde, emekli maaş hesabınız üzerinden işlem yapılacağı için maaşınızda boşluk olması gerekiyor.