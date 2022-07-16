Bu Yardımı Almak İçin TC Kimliğiniz ve Faturanız Yeterli! Devlet Her Ay 216 Lira Fatura Yardımı Verecek

1 Mart 2019 tarihinden beri her ay verilmeye devam eden elektrik tüketim desteğine zam geldi. Fatura desteğinden yararlanacak kişi sayısı da 2.1 milyondan 4 milyona yükseltildi.

Elektrik, doğalgaz ve su tüketimine yapılan zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Arka arkaya gelen zamlar, sosyal yardım taleplerinin de artmasına yol açıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları da bu ihtiyacı karşılamak için her ay elektrik fatura desteği veriyor.

YARARLANACAK KİŞİ SAYISI ARTTI

Elektrik faturasını ödemekte zorlanan vatandaşlara ilaç gibi gelecek bu yardımdan yararlanacak kişi sayısı da 1 Temmuz’da asgari ücrete yapılan zamla birlikte çoğaldı. Gelir şartı aranan bu yardımdan artık hanede kişi başına düşen gelir miktarı 1.833 lira olan vatandaşlar faydalanabilecek. Yani dört kişilik bir ailenin geliri 7 bin 322 liranın altındaysa elektrik fatura desteği alma koşulunu karşılamış olacak. PTT aracılığı ile her ay yapılan bu yardımı almak için kimlik belgeniz ve mesken elektrik faturanız yeterli olacaktır.

EVDEKİ KİŞİ SAYISINA GÖRE BELİRLENİYOR

Elektrik tüketim desteğinin miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre belirleniyor. Yapılan son zamla birlikte elektrik fatura desteği de arttı. Aylık 108 lira ile 216 lira arasında değişiklik gösteren bu yardımda hanelere verilecek net tutarlar şu şekilde;

• 1-2 kişinin yaşadığı hanelere aylık 75 kilovatsaat yani 108 liralık,

• 3 kişinin yaşadığı hanelere aylık 100 kilovatsaat yani 144 liralık,

• 4 kişinin yaşadığı hanelere aylık 125 kilovatsaat yani 180 liralık,

• 5 ve daha fazla kişinin yaşadığı hanelere aylık 150 kilovatsaat yani 216 liralık elektrik tüketim desteği veriliyor.

ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ ŞARTLARI

Devlet tarafından verilen diğer sosyal yardımlarda olduğu gibi elektrik faturası desteğinden faydalanmak isteyen kişilerin de karşılaması gereken bazı şartlar vardır. Türk vatandaşı olmanız bu koşullardan ilkidir. Bir diğer şart ise başvuran kişilerin gerçekten muhtaç durumda olması ve başka bir sosyal yardım programından yararlanmıyor olmasıdır.

KRONİK HASTALARA DA YARDIM VERİLİYOR

Yukarıda belirttiğimiz şartlara uymasa da kalp-damar gibi kronik hastalığa sahip olan ve evinde cihaza bağlı bir şekilde yaşayan vatandaşlara da devlet tarafından elektrik desteği verilmektedir. Verilen bu yardımlar; elektrik tüketim desteği, birikmiş elektrik borcu desteği ve kesintisiz güç kaynağı desteğidir. Kullanılan cihazın elektrik tüketim miktarına göre yapılan bu yardımda cihaza bağlı olan kronik hastalara elektrik tüketim desteği, hastalık sahibi olmayan ancak ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara verilen yardımdan yüzde 100 daha fazla veriliyor. Yani hastalığı olmayan ihtiyaç sahibine 216 lira yardım verilirken kronik hastalara 432 liraya kadar elektrik tüketim desteği veriliyor.

ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Elektrik tüketim desteği başvurusu yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır. Dilerseniz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bünyesinde çalışan Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurabilir ya da ikamet ettiğiniz il kaymakamlığına giderek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yaparken kurumlara teslim etmeniz gereken belgeler şunlardır;

• Başvuru yapan kişiye ve hanesinde yaşayan diğer kişilere ait T.C nüfus cüzdanı fotokopisi,

• Güncel döneme ait elektrik faturası,

• Muhtarlardan temin edilecek muhtaçlık belgesi,

• Elektrik Faturası Desteği başvuru dilekçesidir.

ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ E DEVLET

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapan ve bu yardımdan yararlanma fırsatı olan vatandaşlar, yardımın nakit olarak verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre, bu yardım diğer sosyal yardımlardan farklı olarak verilmektedir. Nakit para olarak verilmeyen elektrik faturası yardımı faturaya indirim olarak yansımaktadır. Yani hak sahibi vatandaşlar T.C kimlik kartları ve elektrik faturasıyla birlikte PTT şubelerine gidecek ve PTT yetkilisine bu yardımdan yararlandığını söyleyecek. Bu sorgulamanın ardından bir engel çıkmazsa kişinin aldığı yardım miktarı elektrik faturasından düşülecektir.

