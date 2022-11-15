Bu Yardım Parası Gelir Şartı Aranmıyor! Başvuranlara Maddi Destek Verilecek

Yardım ile ilgili olarak devlet tarafından koşullar açıklandı. Şartları sağlayacak olan her anneye 3 000 Türk lira tutarında nakit destek yapılacak. Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz…

Koşulları açıklanan yardım için gelir şartı aranmıyor. Şartları sağlayan vatandaşlara 3 bin lira tutarında nakit destek sağlanacak. Sosyal devlet olarak gereksinimleri yerine getirmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı her ay düzenli olarak annelere ödeme yapacak. Devlet tarafından yapılacak olan ödemelerde sadece anneler faydalanabilecek. Başvuruda bulunan anneler karşılıksız olarak devletten her ay düzenli olarak 3 bin lira tutarında ödeme alacak. Bu ödemelerden birçok annenin haberi olmadığı için devlet desteğinden faydalanamıyor.

Çalışan ve bebeği olan anneler için her hangi bir şarta bağlı kalmaksızın devletin verdiği destekten faydalanabilecek.

Ödemeler Her Ay Düzenli Yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulamaya koyulan bu projede sigortalı olarak çalışan sayısını arttırmanın yanı sıra kadın istihdamını da arttırmak amaçlanıyor. Böylece çalışan annelere her ay düzenli olarak ödeme yapılacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen eğitimci çocuk bakıcıların teşvik edilmesi ve kadın istihdamının desteklenmesi amacı ile yürütülen proje sadece Ankara, İstanbul ve İzmir illerini kapsıyor. Bu destekten faydalanabilmek için SGK 4 A olması ve çocuğun başvuru tarihi baz alınarak 0 ile 2 yaş arasında olması gerekir.

Proje kapsamında yer alan bakıcı İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya MEB onaylı sertifika kurslarından bakıcılık belgesinin alınmış olması gerekir. Destekten faydalanan anneler çocuk 36 aylı olana kadar 32 ay boyunca bu destekten faydalanabilecek. Başvurular e devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru yapacak olan vatandaşlar e devlet şifreleri ile www.skgegitimlibakici.org ile www.sgk.org.tr adreslerinden başvuru yapabilirler.

Başvuru İçin Gerekli Şartlar