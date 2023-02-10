Bu şartları sağlayanlara hemen veriliyor! Başvuru yapana erzak ve 1000 TL verilecek: İşte başvuru sayfası

Erzak yardım başvurusu olarak paylaşılabilecek bu işlemler sonrasında herhangi bir problem meydana gelmeden ulaşımın sağlanabileceği bilindiği için bu kapsamda işlemlerin de bu şekilde ilerlemesi gerektiği vurgulanarak tamamlamalarının sağlanması planlanıyor. Özenli bir şekilde gerçekleştirilecek olan işlemler sonrasında gereken kuru gıda yardımları yapılarak halkın da rahatlık içerisinde bir yaşam sürmesinin önündeki engellerin kaldırılmış olması planlanıyor. Neticede yapılacak olan bu yardımların dikkatli bir şekilde düzenlenmiş olması ve daha sonrasında da planlanan başvuru formlarının doldurularak yardıma ihtiyacı olan kişiler tarafından bu yardımlarını alınmasının sağlanması da gereklilikler arasında yer alarak işlemlerin tamamlanması konusunda yardımcı olunması mümkün hale getiriliyor. Gıda yardımı başvuruları sonrasında herhangi bir sorun olmadan halka yardım yapılıyor.

İhtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere destek olmak suretiyle bir çok belediye destek paketi açıklandığı belirtilerek bu sefer bu yardımı yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, zorlu kış mevsiminde 1.000 TL'lik yardımda bulunacağı ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu yardım ödemeleri ile ilgili detayları paylaştı.

"İBB olarak sosyal destek sağladığımız 76 bin 400 aileye 1.000 TL’lik kara kış desteği sağlama kararı aldık. Kış koşullarında vatandaşlarımızın bütçelerine bir nebze katkı sağlaması dileğiyle"

Bu destekten yararlanabilmek amacıyla https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/sık-sorulan-sorular internet adresinden detayları öğrenebilirsiniz.

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