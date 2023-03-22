Bu Şartı Taşıyanlara 3 Maaş Birden Ödenecek!

Tek bir şartı yerine getirenlere 3 maaş birden ödenecek. Sevindirici müjde kadınlar için geldi. 4A, 4B ve 4C li olarak çalışanların şartı sağlamaları durumunda SGK başvuru yaparak üç ödemeyi birden alabilecek.

SSK ve Bağ-Kur’lu olarak çalışanlara aynı anda 3 ödeme yapılabilecek. Özellikle 4A, 4B ve 4C li olarak sigortalı olan kadınlar aynı anda 3 ödeme birden alabilecek. Merak edilen konu bu ödemeleri alabilmek için ne tür şartlar gerekiyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada belirlenen şartları yerine getiren herkes bu ödemelerden yararlanabilecek. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’ndan sigortalı olarak çalışanlar bu fırsattan faydalanarak üç ödeme birden alabilecek.

Ödemelerden Kimler Faydalanabilecek?

SGK tarafından yapılan acıkmalarda üç ödeme birden alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Gerekli şartları yerine getiren kişiler SGK, BAĞ-KUR ya da memur sisteminde bulunmaları dikkate alınmadan aynı anda üç ödeme birden alabilecek.

Ödemelerde Gerekli Şartlar Neler?

Gerekli olan şartlar öncelikle kadınlar için geçerli olacak. Bu ödemeleri hak edebilmek için şu şartın sağlanması gerekir. Eşini, çocuklarını ya da anne babasını kaybeden kadınlar bu haktan faydalanabilecek. SGK tarafından anne babasını ya da eşini kaybeden kadınlara ödeme yapılacak.

SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi farklı kurumlarda olmaları dikkate alınmaksızın, dul ve yetim aylıkları alabilecek. Ölen kişinin farklı bir sigorta kapsamında olması, eşini veya anne babasını kaybetmesi, kendisi Emekli Sandığı’na tabi iken eşi veya anne babası Bağ-Kur’lu olan kadınlar üç maaş birden alabilecek.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Dul ve yetim aylığına başvuruda bulunmak için belirtilen şartları sağlayan kadınlar başvuru formunu doldurarak SGK ibraz etmeleri gerekir. Bunun yanı sıra e devlet üzerinden de başvuru yapmaları yeterli olacaktır.