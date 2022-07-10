Bu sabahtan yayınlanan bildirge: Emekliye bayramdan sonra 40.000 TL ödenecek!

Emekli maaş hesabınız sonrasında 40000 TL kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için bayramdan sonra yeni bir ödeme haberi, kamu bankaları tarafından verileceği açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaş alan vatandaşları ilgilendiren bu haberde, özellikle emekli maaşını bu bankaya taşıyarak, kredi kullanacak olan vatandaşların nakit imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT Nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak işlem yaparak, kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT Kredisi Başvurusu!

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte istedikleri zaman 40000 TL'ye kadar ödemeleri alabilmektedir. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız, kredi puanınızın düşük olması durumunda bile sizlere kredi onayı imkanı sunulmaktadır.

Almış olduğunuz 40000 TL, ödemelerde, özellikle diğer bankadaki olan kredi kartı borçlarımızı kapatmak istiyorsanız da sizlere, kamu bankaları destek vermektedir.

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar ise cep telefonları üzerinden mesaj atarak PTT şubelerine gitmeden, başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. Ptt üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranız 30 50 numarasına gönderebilirsiniz.

Ziraat bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak bu bankaları üzerinden 40000 TL'ye kadar 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilir ve nakit kredi kullanabilirler. Ziraat Bankası yapmış olduğu resmi internet sitesi üzerindeki duyuruda, emekli olan vatandaşlara 40000 TL, ödemelerde, düşük faizlerle kredi vereceğini açıklamıştı. Emekli maaşınızı bu bankaları taşıdıktan sonra, ayrıca size verilecek olan 750 TL emekli promosyonundan da faydalanabiliyorsunuz.