2 Bankadan açıklama geldi! Banka kartınıza 32.000 TL ödeme yatacak! TC kimlik numarası ile başvuru yapılacak

Bankamatik kartı üzerinden 32000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden 36 ay vadeli kredi kullanabiliyor. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yeni başlatılan bu kampanyada Temmuz ayı sonuna kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara gelir belgesiz ve düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlanıyor.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 5 dakika içerisinde sonuç alabiliyor. En yakın banka şubesine giderek veya banka şubelerinin yapmış oldukları sms ile kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve bu iki banka üzerinden, bankamatik kartınız aracılığı ile 32000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisine hemen aynı gün içinde alabilirsiniz.

AKBANK

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler Kredi yazıp boşluk bırakıp Tc kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda sizlere 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. TC kimlik numaranız üzerinden yapacağınız kredi başvurularında 36 ay vadeye kadar alacağınız bu kredilerde sizlere düşük faiz oranlarıyla kredi verecek olan Akbank müşterisi olmanız durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlem yaparak, kredi kullandırmaktadır.

YAPI KREDİ BANKASI

32000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS atmak istiyorsanız, 44 11 numarasına, bireysel tc kimlik, aylık gelir, yazarak göndermeniz yeterlidir. Gönderilecek mesaj sonrasında değerlendirme Genel Müdürlük tarafından yapılarak sizlere ne kadar kredi onayı verildiği hakkında mesaj gönderilir.