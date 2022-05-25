Bu sabah resmi olarak başladı! 9000 TL'ye kadar emekli, çalışan ve ev hanımlarına TC kimlik göre ödemeler olacak

Bankalar üzerinden 9000 TL'Ye kadar emekli olan çalışan ve ev hanımlarına, kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacak. 9000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara acil durumlarda verilecek olan bu ihtiyaç kredisi 36 ay vadeye kadar bölünerek kullandırılmaktadır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, 36 ay vadeye kadar kullanabilecekleri bu nakit kredi kampanyalarına katılabilmeleri için bireysel müşteri olması gerekiyor. Banka kredi puanı ve banka kredi notu uygun olan kişilerin ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, hızlı bir şekilde bankalar üzerinden onay alacağını söyleyebiliriz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 9000 TL'ye kadar işlem yapmak istiyorlarsa, 36 ay vadeli olan bu kredi kampanyalarına katılarak, hızlı bir şekilde kredi kullanabilmektedir. Acil durum kredisi olarak verilecek bu ihtiyaç kredilerinde, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır. Kredi alacak olan vatandaşlar, Denizbank üzerinden SMS ile istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanabilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin.

AKBANK

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa ve bu bankada bir hesabı var ise şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilmeleri için hızlı bir şekilde işlemlerini banka şubeleri üzerinden yapabilmektedirler.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvurusu, özellikle banka kredi puanı yüksek olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde onay verilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi yeterli olacaktır. Yapılacak olan kredi başvurusu sonrasında onay alan vatandaşlara, Akbank şubelerine giderek kredi kullanma işlemlerini gerçekleştirebilir. Akbank ayrıca banka şubelerinden kimlikle beraber gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi imkanı da sağlamaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerine sadece kimlikleriyle birlikte giderek, Akbank İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu doldurması durumunda kredi kullanabilmektedir.