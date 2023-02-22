Vadeli mevduat hesabı açmayan bin pişman olur! Faizler güncellendi! Ayda 10.401 TL ek gelir
TL mevduat faizlerinde en yüksek kazanç oranları belli oldu. 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar 10.401 TL ödeme gerçekleştirecek!
Faizler güncellendi! Ayda 10.401 TL ek gelir... Vadeli mevduat hesabı açmayan bin pişman olur! Burgan bank, ING Bank, Fibabanka ve Odeabank, 32 günlük mevduat faizi verecek. 32 günlük en yüksek faizlerin verildiği bankalarla yatırımlarını katlama fırsatı sunuluyor. Kenarda birikimi olan kişiler yukarıda belirttiğimiz bankalara gidebilir. 32 günlük en yüksek faiz veren banka olan ING Bank, hesap açtıranlara özel bir hizmet sunuyor. Yatırım fonu olarak TL birikimleri kapsamında hoş geldin faizini %21 oranında verecek. Döviz birikimleri içinde oranlar arttı. Aynı zamanda EUR ile USD birikimleri içinde yüksek oranlar dikkat çekiyor. ING Bank e-turuncu hesapla yalnızca 32 gün içinde en yüksek net kazanca ulaşabilirsiniz.
32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Bankalar
En yüksek mevduat faiz oranları ve bankaları belirlendi. Son dönemde mevduat faiz oranlarında ciddi artış olduğunu söyleyebiliriz. Bankalara dair güncel vadeli faiz oranlarındaki artışla beraber aşağıda sıralayacağımız bankaların getirisi çok yüksek. En yüksek mevduat faiz veren bankalar;
· Odeabank Oksijen Hesap %22
· Burgan Bank On Hesap: %21,50
· CEPTETEB Marifetli Hesap ,50
· ING Bank e-Turuncu Hesap %21
32 günlük en yüksek mevduat faizi sayesinde kazançlı çıkan taraf siz olabilirsiniz. Türkiye’de mevduat hesaplarına dair ilginin artması birçok kampanyayı ortaya çıkardı.
32 Gün Vadeli 450.000 TL Mevduat
Akbank
Vade Sonu Net Bakiye
460.401 TL
Yıllık Faiz Oranı
%27,75
Net Kazanç
10.401 TL
Odeabank
Oksijen Hesap
Vade Sonu Net Bakiye
458.995 TL
Yıllık Faiz Oranı
%24,00
Net Kazanç
8.995 TL
Alternatifbank
VOV Hesap
Vade Sonu Net Bakiye
460.119 TL
Yıllık Faiz Oranı
%27,00
Net Kazanç
10.119 TL
ING
e-Turuncu Hesap
Vade Sonu Net Bakiye
460.119 TL
Yıllık Faiz Oranı
%27,00
Net Kazanç
10.119 TL
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