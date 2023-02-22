Vadeli mevduat hesabı açmayan bin pişman olur! Faizler güncellendi! Ayda 10.401 TL ek gelir

Faizler güncellendi! Ayda 10.401 TL ek gelir... Vadeli mevduat hesabı açmayan bin pişman olur! Burgan bank, ING Bank, Fibabanka ve Odeabank, 32 günlük mevduat faizi verecek. 32 günlük en yüksek faizlerin verildiği bankalarla yatırımlarını katlama fırsatı sunuluyor. Kenarda birikimi olan kişiler yukarıda belirttiğimiz bankalara gidebilir. 32 günlük en yüksek faiz veren banka olan ING Bank, hesap açtıranlara özel bir hizmet sunuyor. Yatırım fonu olarak TL birikimleri kapsamında hoş geldin faizini %21 oranında verecek. Döviz birikimleri içinde oranlar arttı. Aynı zamanda EUR ile USD birikimleri içinde yüksek oranlar dikkat çekiyor. ING Bank e-turuncu hesapla yalnızca 32 gün içinde en yüksek net kazanca ulaşabilirsiniz.

32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Bankalar

En yüksek mevduat faiz oranları ve bankaları belirlendi. Son dönemde mevduat faiz oranlarında ciddi artış olduğunu söyleyebiliriz. Bankalara dair güncel vadeli faiz oranlarındaki artışla beraber aşağıda sıralayacağımız bankaların getirisi çok yüksek. En yüksek mevduat faiz veren bankalar;

· Odeabank Oksijen Hesap %22

· Burgan Bank On Hesap: %21,50

· CEPTETEB Marifetli Hesap ,50

· ING Bank e-Turuncu Hesap %21

32 günlük en yüksek mevduat faizi sayesinde kazançlı çıkan taraf siz olabilirsiniz. Türkiye’de mevduat hesaplarına dair ilginin artması birçok kampanyayı ortaya çıkardı.

32 Gün Vadeli 450.000 TL Mevduat

Akbank

Vade Sonu Net Bakiye

460.401 TL

Yıllık Faiz Oranı

%27,75

Net Kazanç

10.401 TL

Odeabank

Oksijen Hesap

Vade Sonu Net Bakiye

458.995 TL

Yıllık Faiz Oranı

%24,00

Net Kazanç

8.995 TL



Alternatifbank

VOV Hesap

Vade Sonu Net Bakiye

460.119 TL

Yıllık Faiz Oranı

%27,00

Net Kazanç

10.119 TL

ING

e-Turuncu Hesap

Vade Sonu Net Bakiye

460.119 TL

Yıllık Faiz Oranı

%27,00

Net Kazanç

10.119 TL

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