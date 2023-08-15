Yeni hükümetin isteği ile göreve getirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal destek ödemesine yönelik yeni bir açıklamada bulundu.

Vatandaşlar bu sabah saatlerinde cep telefonlarına gelen mesaj ile büyük müjdeyi öğrendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş milyonlarca vatandaşın beklediği o haberi müjde olarak duyurdu. Göktaş sosyal medya hesabı üzerinden “Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı” dedikten sonra sabah saatlerinde destek ödemesinden faydalanan vatandaşların telefonlarına sms ile bildiride bulundu.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI!

Bakanlık tarafından duyulan sosyal destek ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılmaya başlandı. E-devlet sistemi üzerinden hesabını kontrol eden her vatandaş arttırılan sosyal destek ödemelerini gördükçe şaşırdı. Yeni dönemde emekli ve memur maaşlarına yönelik yapılan ara zam sonrası asgari ücrete yapılan iyileştirme sosyal destek ödemelerini de otomatik olarak yükseltti.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık düzenli olarak hesaplara yatırılan destek ödemeleri 2.000 TL'nin üzerine ulaştı. Hak sahiplerine yönelik toplamda 4,3 milyar TL ödeme yapılacağı ifade edilirken Ağustos ayına yönelik ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı.

Aile Destek ödemeleri dışında Çocuk Destek Ödemeleri de veriliyordu. 350 TL ile 650 TL arasında değişen destek ödemelerini yanı sıra elektrik tüketimi destek ödemelerinin hesaplara yatırılmaya devam edeceğini duyuruldu.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2024 yılı sonuna kadar devam edecek olan Aile Destek Ödemesi başvuruları e-devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iletişime geçerek başvuruda bulunan ve onay alan her hak sahibi PTT şubeleri üzerinden ödemesini alabiliyor.