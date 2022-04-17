Bu Sabah Emekli Güzel Haberle Uyandı! 2.500 TL Ödeme Verilecek

SGK İle Anlaşmaya Varan O Bankalar, Emeklilere 2.500 TL'ye Yakın Ödeme Yapacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile gerçekleştirilen antlaşma ile emeklilerin şimdi almış oldukları maaşları bu bankaya taşımaları halinde ek ödenekten faydalanmaları sağlanacak. Nisan sonuna kadar müracaat işlemlerinin yapılması gerekir, sakın kaçırmayın!

O Bankalardan Emeklilere 2.500 TL'ye Varan Nakit Ödeme Desteği

Sosyal Güvenlik Kurumu ile el sıkışan Garanti Bankası ile Akbank, 3 yıl boyunca emekli vatandaşların maaşlarını bu bankalardan alma sözü vermeleri karşılığında kendilerine 2.500 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapacaklarını açıkladı. Nisan ayı sonuna kadar müracaat işlemlerini gerçekleştiren bütün emekçi vatandaşların faydalanabilecekleri promosyon ödemeleri ek bir şekilde pek çok bankacılık hizmetini de ayrıcalıklı bir biçimde kullanılması sağlanacak. Dijital kanallar üzerinden çok kolay bir şekilde maaş taşıma işlemlerini yerine getirmek ve emekli promosyon avantajlarından faydalanmak mümkün hale gelmektedir.

Elini Taşın Altına Koyan Şekerbank ve iş Bankası'ndan 2000 TL

Emekli maaşını Şekerbank ya da iş Bankası üzerinden 36 aylık süre içerisinde alma sözü veren emekli vatandaşlara 2 bin TL'ye varan ek ödeme yapılacak. Şekerbank emekli müşteri paketi kapsamında sunulacak promosyon ödeneğine ek bir şekilde 3 ay ertelemeli olacak şekilde ve avantajlı faiz oranlarına sahip kredi desteği gibi pek çok ayrıcalıklı bankacılık hizmeti de sunuluyor.