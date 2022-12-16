Bu sabah belli oldu! Emekliye yılbaşında iki zam birden! Vatandaşa hızır gibi yetişti!

Vatandaşa hızır gibi yetişti! Bu sabah belli oldu! Emekliye yılbaşında iki zam birden! Enflasyonun ülkemizi etkisi altına almış olduğu şu günlerde emekliye yapılacak zam yüzleri güldürdü. Üstelik bir tane ile sınırlı kalmayarak iki zam kapıda olduğunu da söylemek mümkün. Emeklilere yönelik Devlet tarafından maaşların da iyileştirme yapacak olduğu da gelen haberler arasında. Özellikle emekli maaşı, mutfak masraflarına bile zar zor yetmiş olduğu şu günlerde yapılacak olumlu maaş iyileştirmeleri de dört gözle bekleniyor.

Emeklilere Zam Ne Zaman Yapılacak?

Emekli vatandaşların son dönemde sık sık araştırmış olduğu konulardan biri emeklilere zam ne zaman yapılacak? olduğu konusudur. Emeklilere yönelik yapılacak olan zamlar ile ilgili olarak açıklama yapıldı. Buna göre yapılan açıklama ile yılbaşında toplamda iki zam yapılacak olduğu da duyurulduğu.

Doğal olarak bu tür güzel haberlerin gelmesi de özellikler son dönemde maddi bir sıkıntı içerisinde yer alan vatandaşı da ister istemez olumsuz şekilde etki altına almaya neden oluyor.

Emeklilere yönelik yapılacak zamlar da pek çok maddi ihtiyaç sahibi olan ve borçlarını da ödeme konusunda epey bir sıkıntı yaşayanları da bir hayli elini rahatlatmaya neden olacak. Emeklilere ne kadar zam yapılacak? konusu da sık sık araştırılırken henüz rakam ile bir netlik yoktur.

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