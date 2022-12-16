Beyne Zarar Veren Alışkanlıklar Nelerdir, Hangi Davranışlardan Kaçınılmalıdır?

Beyin tüm vücudun işlevini yerine getiren hayatı bir organdır ve beyne iyi bakılmadığı durumda beyin de tıpkı insan gibi zayıf düşer ve hastalanır. Bu şekilde beynin zayıf düşmesi halinde kişinin vücudu da pek çok hastalığı açık bir hale gelmektedir. Örneğin yeterince uyumamak bir insan beyni için yapılabilecek olan en kötü şey olmaktadır. Beyin yeterince uyku alınmadığı durumda dinlenemez ve günün yorgunluğunu atma şansı da bulamaz. Bu durum ruh hali değişimleri, bilişsel gerileme ve hafıza kaybı gibi ciddi problemlere yol açmaktadır. Bazı araştırmalar da aslında uyku eksikliğinin bunama riskini arttırabileceğini iddia etmektedir. Her gece düzenli olarak beyninizi korumak istiyorsanız en az 7 saattir uyku çektiğinizden emin olmanız gerekmektedir.

Uykusuzluk gibi olumsuz düşünmede beyne zarar verebilecek bir alışkanlık olmaktadır. Ruh sağlığınızdan endişeli olmanız ve sürekli stres yaşamınız zarar veren bir durumdur. Böyle duyguları sıklıkla yaşamak bunama, kaygı bozukluğu ve depresyon gibi problemlere yol açabilmektedir. Bu konu hakkında yapılan bazı araştırmalarda negatif durumlar ve bu yönde olan duygular üzerinde yaşayan insanların beyinlerinde bazı değişiklikler olduğunu ortaya koymuştur ve bu değişiklikler alzheimer hastalığının da önemli bir göstergesi olmaktadır.

Tek başına çok fazla geçirmek de her ne kadar olumlu bir durum olsa da uzun süre boyunca sosyalleşmemek beyne zarar verebilir. Sosyalleşme her ne kadar hepimiz ara sıra yalnız kalmayı arzulasak da beyin sağlığı için oldukça önemli olmaktadır. Beyniniz diğer insanların yanında olduğunuz zaman sosyal etkileşimden uyarılır fakat beğeni bu sinyalin gitmesi uzun bir süre boyunca sosyalleşmeme halinde engellenir. Uzun bir süre boyunca yalnız kalmak bunamaya, kaygıya ve depresyona yol açabilecektir. Aileniz ve arkadaşlarınız ile düzenli olarak zaman geçirmek beyninizi sağlıklı tutmak istiyorsanız yapılabilecek bir davranıştır.

Yeteri kadar güneşe çıkmamakta depresyon ve mevsimsel duygu bozukluğu gibi problemlere yol açabilen bir durumdur. Beyniniz karanlıkta çok fazla zaman geçirmeniz halinde güneş ışığına yeterince maruz kalmayacaktır. Her gün bol miktarda güneş ışığı almanız beyninizi sağlıklı tutmak istiyorsanız faydalı olmaktadır.

Sağlıklı besleniyor olsanız bile aşırı yemek beyinize zarar veren farklı bir alışkanlıktır. Yaşlı kişilerde aşırı yeme durumu bilişsel gerileme ve hafıza kaybı gibi problemler ile ilişkilendirilmiştir. Bunun yanı sıra fazla sayıda abur cubur tüketmek de beyin sağlığı için olumsuz bir durumdur. Fazla şeker beyne zarar verdiği gibi diyabete ve obeziteye de yol açar.

Çok yüksek sesle uzun süre boyunca müzik dinlemekten beyne zarar verebilir. Rahatlamanın güzel bir yolu olan müzik dinlemek aşırıya kaçıldığı zaman kalıcı bir hasara sebep olmaktadır. Her ne kadar işitme kaybı başlı başına bir problem olarak görülse de işitme kaybına yakalanan kişilerin Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığı da artmaktadır. Bu durumların önüne geçmek için sağlık sorunlarını ciddi almak ve bir doktora görünüp tedavi olmak önemlidir.