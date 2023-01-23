Başvuranların hesabına 3300 TL şipşak yatıyor! Bu sabah müjde verildi! Hızır gibi yetişti!

Bu sabah müjde verildi! Başvuranların hesabına 850 TL ile 1250 TL şipşak yatıyor! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın açıklamalarına göre Aile Destek Paketi’ne başvuranlar için 29 Aralık’ta ödemeler gerçekleşiyor. Yılbaşının gelmesi ile birlikte ödemelere ilişkin haberleri yakından takip edenler, başvuru detaylarını ve paket yardım miktarı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

Dar gelirlilere aile yardım parası ödeneceği duyuruldu

Dar gelirliler ve ihtiyaç sahipleri için hazırlanan aile destek ödemeleri, 850 TL ile 1250 TL arasında olacağı bildirildi.

Peki, aile destek ödemesi şartları nelerdir? Aile destek ödemesini alabilecek kişiler;

· T.C. vatandaşı olmak

· Türkiye’de ikamet ediyor olmak

· 18 yaşından büyük olmak

· Aynı hane içinde memur veya yurt dışında çalışan kişilerin bulunmaması şeklinde sıralanıyor.

Aile destek ödemesi ne kadar?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Aile destek ödemesi yattı mı? 2023 yılı gelmeden başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştiren kişilerin ilk destek ödemeleri 29 Ocak tarihinde hesaba yatırıldı. Aile destek miktarı ise şöyle belirleniyor:

· Kişi başına düşen aylık geliri 450 TL ve altı olanlar: 1250 TL

· Kişi başına düşen aylık geliri 450-911,15 TL olanlar: 1.100 TL

· Kişi başına düşen aylık geliri 911,15-1372,30 TL olanlar: 950 TL

· 1372,30-1833,45 TL olanlar: 850 TL şeklinde hesaplanıyor.

İhtiyaç sahipleri için Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır?

Ocak ayına kadar başvurularını yapanlar ödemelerini 29 Ocak tarihinde PTT hesaplarında görüntülüyor. Peki, ocak ayına kadar başvuru yapamayanlar tarafından merak edilen bir konu olarak aile yardımı ödeneği için nereye başvuru yapılır? Aile Destek Paketi kapsamında 850 TL’den 1250 TL’ye kadar uzanan destek ödemeleri için, e-devlet üzerinden başvurular gerçekleşiyor. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yaparak, Aile Destek Programı başvurusunda bulunabilirsiniz.

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