Bu Markette Dana Kıymanın Kilosu 89 Liradan Satılacak! Diğer Marketlerde 2 Katı Fiyatta

Türkiye'deki et ve süt fiyatları, piyasadaki talebin, üretim miktarının ve diğer ekonomik faktörlerin etkisiyle sürekli olarak değişebilir. Et fiyatları genellikle kırmızı et çeşitleri (dana, kuzu, biftek) ve tavuk gibi farklı çeşitlere göre farklılık gösterir. Süt fiyatları ise süt tipine, paketleme şekline ve bulunma yerine göre farklılık gösterir. Aynı zamanda ülkedeki ve dünyadaki genel ekonomik durum, tarım politikaları, güncel salgın durumu gibi faktörler de fiyatlardaki değişimleri etkilemektedir.

Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunların artması ile birlikte markette satılan hemen hemen her ürüne yüksek miktarda zam yapılıyor. Vatandaşlar buna her ne kadar isyan etse de, hükümet de bu fahiş zamlara müdahale etmeye çalışsa da marketler harekete geçmediği sürece vatandaşları memnun edecek ve rahatlatacak seviyede indirim yapılamıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı son uyarılar sayesinde zincir marketler ardı arkasına indirim yapmaya başladı. A101, BİM, ŞOK gibi en çok tercih edilen zincir marketler belli aylara kadar fiyat sabitleme politikası izlerken bir yandan da bazı ürünlerde yüksek miktarda indirim yapma kararı aldı. Migros, CarrefourSA gibi marketler de bu süreçte vatandaşın yanında olacağını açıklamıştı.

O MARKETTEN BÜYÜK HAMLE

Geçtiğimiz yıl enflasyonla mücadele kapsamında mücadele etmek için Tarım ve Kredi Kooperatifi marketlerinde çok sayıda üründe indirimli satış yapılmıştı. Diğer zincir marketlerle karşılaştırıldığında et ürünleri de neredeyse yarı fiyatına satılmıştı. Söz konusu bu satışların gerçekleştiği Tarım ve Kredi Kooperatifi marketlerinde yeni bir hamle yapıldı.

Bu marketlerde başlatılan zincir marketlerden neredeyse yarı yarıya daha ucuza et ürünleri satma kampanyasının bu sene de devam etmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Et ve Süt Kurumu’nun uygun fiyatlı ürünleri artık Türkiye’nin neredeyse her yerinde bulunan şubelerde satışa koyulacak. Güncel durumda 250 şubede indirimli olarak satılan bu ürünlerin 1000 şubeye daha yayılması için çalışmalar yapılacak. Tarım Kredi Kooperatif markette piyasanın yarı fiyatına satılan beyaz ve kırmızı etler artık 1000 şubeye yayılacak.

NEREDEYSE YARI YARIYA

Zincir marketlerde kilosu ortalama 160 liradan satışa sunulan dana kıymanın kilosu Tarım ve Kredi Kooperatifi şubelerinde kilosu 89 liradan satılacak. Dana kuşbaşının kilosu ise zincir marketlerde ortalama 190 TL'den satılırken Tarım ve Kredi Kooperatifi şubelerinde kilosu ise 99 TL'den raflarda yer alacak.

Zincir marketlere kıyasla uygun fiyatlı et ürünlerinin satılacağı şube sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar başladı. Mağazalardaki dolap sayısı artırılırken 750 Tarım ve Kredi Kooperatifi mağazasında da hazırlıklar yapıldı.

TARIM VE KREDİ KOOPERATİFİ MARKETLERİ KİMİN?

Tarım ve Kredi Kooperatifi marketleri, Türkiye'de faaliyet gösteren bir kooperatif şirket tarafından işletilen perakende marketlerdir. Tarım ve Kredi Kooperatifi, üyelerinin tarım ürünlerini toplama, pazarlama ve satma ihtiyaçlarını karşılamaya odaklı bir kooperatif olarak faaliyet gösterir. Tarım ve Kredi Kooperatifi marketleri, üyelerin ürettiği ürünlerin doğrudan satışını sağlar ve bu sayede üyelerin ürünlerini direk tüketiciye ulaştırmalarını hedefler. Aynı zamanda marketler, üyelerin tarım ürünleri dışındaki diğer ürünleri de satarlar ve tüketicilere uygun fiyatlar sunarlar.