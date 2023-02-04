0.98 faizli nakit kampanyası başladı, Kamu bankaları bu kampanyadan memnun!

0.98 faiz oranları ile birlikte 10000 TL'ye kadar ödenecek olan ihtiyaç kredisiyle ilgili kampanya duyurusu paylaşıldı. Kamu bankaları üzerinden verilecek olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 10000 TL kadar daha önce bankadan kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda ve ihtiyaç kredisi kullanmış olmaları durumunda 10000 TL ödeme verileceği açıklandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşların 36 ay vadeli kredi kullanabilmeleri ve 0.98 faizlerden yararlanabilmeleri için belirtilen şartlara uygun müşteri olması isteniyor.

Daha önce Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden kredi kullanmamış olan vatandaşların maaş müşterileri olmaları durumunda ve kredi notu yüksek olmaları durumunda sadece 10000 TL'ye kadar 24 ay vadeli olarak 0.98 kredi kampanyası başlayacak. Şubat ayı sonuna doğru başlayacak olan bu kampanya 3 ay sürecek ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler sadece 10000 TL'ye kadar olan limitlerdeki kredileri bu faizlerden yararlanacaktır.

Ziraat Bankası, bu limitler haricinde daha yüksek limitlerde kredi ödemeleri, sizlere gerçekleştirecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak, dilediğiniz zaman kullanmanıza olanak sağlamaktadır. Ziraat Bankası, kendi banka müşterisi olan vatandaşlar için başlatmış olduğu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyadan sonra Halkbank ve vakıftan da bu kampanyaya koydurdu ve yüksek limitli krediler ile birlikte borç kapatma kredileri vereceğini açıkladı.