Türkiye'de sosyal yardımlar, bireylerin mali durumlarını yönetmelerine ve bazı geçim zorluklarını hafifletmelerine yardımcı olduğu için giderek daha değerli hale geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilen bu sosyal yardımlar birçok vatandaş için kritik bir öneme sahip. Ama bazı bireyler bu sosyal yardımlardan habersiz ve bunlar için başvuruda bulunmayarak hak sahibi oldukları potansiyel devlet desteğini kaçırmaktadır. Aile Bakanlığı tarafından sunulan en yaygın sosyal yardım programları haberimizde.

Aile Bakanlığı, bazıları belirli uygunluk kriterlerine sahip olan çok çeşitli sosyal yardım programları sunmaktadır. Bununla birlikte, daha genel gereksinimleri olan programlar da vardır. Bu sosyal yardım programlarından yararlanan vatandaşların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. İşte o yardımlar.

EN YAYGINI 65 YAŞ MAAŞI

Aile Bakanlığı tarafından sağlanan en yaygın sosyal yardımlardan biri 65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlı aylığıdır. Bu aylık, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara verilmektedir. Aile Bakanlığı, gelir kriterlerini karşılayan bu hak sahibi vatandaşlara aylık bir maaş sağlamaktadır. Halihazırda yaşlı aylığı alanlara aylık 2.348 TL ödeme yapılmaktadır.

Benzer şekilde, Aile Bakanlığı engelli bireylere de aylık ödemeler yapmaktadır. Bu sosyal yardıma hak kazanmak için belirli oranlarda engelli olmak, sosyal güvenceye sahip olmamak ve gelir şartını karşılamak gibi belirli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Tüm bu şartları yerine getiren engelli vatandaşlar, engel oranlarına göre maaş alıyor. Engel oranı yüzde 40 ile yüzde 69 arasında olanlara 1.874 TL, engel oranı yüzde 70 ve üzerinde olanlara ise 2.811 TL ödeme yapılıyor.

O HASTALARA AYLIK 5.097 TL

Engelli bireylerin bazı yakınları da Aile Bakanlığı'ndan maaş almaya hak kazanabilir. Hak kazanmak için, sosyal güvenceye sahip olmamak ve gelir şartını karşılamak gibi belirli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Tüm bu kriterleri yerine getiren yakınlar Aile Bakanlığı'ndan aylık 1.874 TL ödeme almaya hak kazanıyor.

Ayrıca, Aile Bakanlığı, tüberküloz ve SSPE hastalarına, bu hastalıklar genellikle gelir kaybına yol açtığı için maddi destek sağlamaktadır. Çalışamadıkları için devlet bu kişilere aylık 5.097 TL ödeme yapmaktadır.